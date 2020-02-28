Конфликт на Ближнем Востоке, в котором участвуют Сирия, Россия и Турция, выходит из-под контроля
Об этом информирует агентство Anadolu (
В частности, правительственные войска Башара аль-Асада нанесли мощный авиаудар по сирийской провинции Идлиб, где дислоцируются турецкие военные.
Пышногрудая Кардашьян оседлала белоснежного жеребца ради горячих кадров: «расставила ноги и…»
Мама Дана Балана поразила внешностью в обнимку с сыном: просто копия Тины Кароль
Никитюк засветила лишнее во время прогулки у бассейна: "Хоть смайликами прикрылась"
Бледанс и Королева без стыда померились пышными декольте, фото заставляет краснеть: "Ничего себе!"
В результате атаки, по последним данным, погибли 33 военнослужащих, еще десятки получили ранения и были госпитализированы.
На фоне катастрофических потерь президент Реджеп Эрдоган провел срочное заседание по вопросам национальной безопасности.
В Турции было введено военное положение, и на этом фоне власти заблокировали доступ гражаднам к таким соцсетям, как Instagram и Twitter.
Помимо этого, в рамках заседания власти Турции приняли решение нанести ответные удары по позициям правительственных войск Сирии, которую поддерживает РФ.
Чтобы получить поддержку цивилизованного Запада, Реджеп Эрдоган решил открыть границы и запустить сирийских беженцев на территории Европейского Союза.
"Мы решили фактически немедленно не останавливать сирийских беженцев на пути в Европу сушей или морем. Все беженцы, включая сирийцев, теперь могут перейти к Европейскому союзу", - цитирует Reuters одного из топ-чиновников Турции.
Официальная Анкара также уверяет, что режим Асада ответит за гибель сирийцев и турков на территории Республики.
"На заседании было подчеркнуто, что режим Асада несет ответственность за гибель сотен тысяч сирийцев, и было решено отомстить незаконному режиму, повернувшему свое оружие против наших солдат... Кровь наших героев пролита не напрасно. Мы продолжим действия в Сирии, пока не сломаем руки, протянувшиеся к нашему флагу... Мы призываем международное сообщество, особенно участников переговорного процесса в Астане, выполнить свои обязательства и остановить преступления режима против человечности", – уверенно заявил официальный представитель Анкары Фахреттин Алтун.
Ситуацию на Ближнем Востоке также прокомментировал политолог Юрий Романенко, который уверяет, что в регионе запахло "большой войной".
"В Сирии Турция понесла такие потери, что Эрдогану для сохранения лица необходимы экстраординарные меры. На Ближнем Востоке запахло большой войной", - написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, Эрдоган в Киеве не сдержался, Путин в бешенстве
А еще Politeka писала, что в сеть слили первые кадры вторжения Турции в Сирию после звонка Путину
Также Politeka сообщала, что война в Сирии вспыхнула с новой силой, сбит Ми-8: кадры и детали боев.