Конфликт на Ближнем Востоке, в котором участвуют Сирия, Россия и Турция, выходит из-под контроля

Об этом информирует агентство Anadolu ( чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, правительственные войска Башара аль-Асада нанесли мощный авиаудар по сирийской провинции Идлиб, где дислоцируются турецкие военные.

В результате атаки, по последним данным, погибли 33 военнослужащих, еще десятки получили ранения и были госпитализированы.

На фоне катастрофических потерь президент Реджеп Эрдоган провел срочное заседание по вопросам национальной безопасности.

В Турции было введено военное положение, и на этом фоне власти заблокировали доступ гражаднам к таким соцсетям, как Instagram и Twitter.

Помимо этого, в рамках заседания власти Турции приняли решение нанести ответные удары по позициям правительственных войск Сирии, которую поддерживает РФ.

Чтобы получить поддержку цивилизованного Запада, Реджеп Эрдоган решил открыть границы и запустить сирийских беженцев на территории Европейского Союза.

"Мы решили фактически немедленно не останавливать сирийских беженцев на пути в Европу сушей или морем. Все беженцы, включая сирийцев, теперь могут перейти к Европейскому союзу", - цитирует Reuters одного из топ-чиновников Турции.

Официальная Анкара также уверяет, что режим Асада ответит за гибель сирийцев и турков на территории Республики.

Video tweeted out by a pro-rebel Telegram channel reportedly shows Turkish vehicles damaged by what they claim was an airstrike in Idlib. It is unclear if this is related to the deaths of Turkish soldiers this evening. pic.twitter.com/51fCAU9cAr — Kyle Glen (@KyleJGlen) February 27, 2020

"На заседании было подчеркнуто, что режим Асада несет ответственность за гибель сотен тысяч сирийцев, и было решено отомстить незаконному режиму, повернувшему свое оружие против наших солдат... Кровь наших героев пролита не напрасно. Мы продолжим действия в Сирии, пока не сломаем руки, протянувшиеся к нашему флагу... Мы призываем международное сообщество, особенно участников переговорного процесса в Астане, выполнить свои обязательства и остановить преступления режима против человечности", – уверенно заявил официальный представитель Анкары Фахреттин Алтун.

Ситуацию на Ближнем Востоке также прокомментировал политолог Юрий Романенко, который уверяет, что в регионе запахло "большой войной".

"В Сирии Турция понесла такие потери, что Эрдогану для сохранения лица необходимы экстраординарные меры. На Ближнем Востоке запахло большой войной", - написал он в своем Telegram-канале.

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