"Мы с этим не согласны"

В Румынии люди повторили "подвиг" украинцев при встрече эвакуированных граждан

Жители региона Арджеш в Румынии показали ненависть, гнев и взяли вилы в руки, чтобы выйти на улицы и не пустить своих граждан, куда тех привезли на карантин. Об этом сообщают западные СМИ, передает Politeka.

Акции напоминают Украины, вместо камней, они взяли вилы и топоры, как главные аргументы своей правоты.

"А нам что делать? Мы с этим не согласны. Как же нам не бояться? Есть же Бухарест, Питешти, там пансионаты, много места, леса. А вы здесь дураков нашли?", - говорит житель городка.

Сегодня, 28 февраля, власти Румынии обьявили людям, что зараженных коронавирусом привезут в Арджеше, где расположен детский лагерь. Известно, что успокаивать протестующих вышли силовики.

Ранее мы сообщали, что у эвакуированных из китайского Уханя 48 человек, находящихся в Новых Санжарах, заражение коронавирусом не обнаружено.

Об этом заявил заместитель главы МОЗ Виктор Ляшко во время брифинга по итогам заседания Кабмина в среду 26 февраля.

"Сегодня седьмой день, середина обсервации. Все в штатном режиме, все люди чувствуют себя хорошо. Медосмотры проводят дважды в день, признаков вирусных заболеваний нет. Мы получили сегодня первые результаты, 48 проб на коронавирус, все негативны", – сказал Ляшко.

Сообщалось, что Ад творится в Новых Санжарах, автобусы с людьми разгромили, количество раненых растет.

На месте наблюдалась давка, силовики пытались оттеснить радикально настроенных местных жителей, транспорт с прибывшими на место поврежден и сообщается о первых пострадавших. Об этом сообщают отечественные СМИ.

По информации местных изданий, люди выглядели счастливо и махали руками, но протестующие начали забрасывать их камнями, одному разбили голову.

Сообщается также, местные жители кричат и открыто угрожают расправой вновь прибывшим согражданам, мол, завтра они придут сюда и сожгут тут все вместе с эвакуированными.

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