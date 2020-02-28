В Румынии люди повторили "подвиг" украинцев при встрече эвакуированных граждан
Жители региона Арджеш в Румынии показали ненависть, гнев и взяли вилы в руки, чтобы выйти на улицы и не пустить своих граждан, куда тех привезли на карантин. Об этом сообщают западные СМИ, передает Politeka.
Акции напоминают Украины, вместо камней, они взяли вилы и топоры, как главные аргументы своей правоты.
"А нам что делать? Мы с этим не согласны. Как же нам не бояться? Есть же Бухарест, Питешти, там пансионаты, много места, леса. А вы здесь дураков нашли?", - говорит житель городка.
Сегодня, 28 февраля, власти Румынии обьявили людям, что зараженных коронавирусом привезут в Арджеше, где расположен детский лагерь. Известно, что успокаивать протестующих вышли силовики.
Ранее мы сообщали, что у эвакуированных из китайского Уханя 48 человек, находящихся в Новых Санжарах, заражение коронавирусом не обнаружено.
Об этом заявил заместитель главы МОЗ Виктор Ляшко во время брифинга по итогам заседания Кабмина в среду 26 февраля.
"Сегодня седьмой день, середина обсервации. Все в штатном режиме, все люди чувствуют себя хорошо. Медосмотры проводят дважды в день, признаков вирусных заболеваний нет. Мы получили сегодня первые результаты, 48 проб на коронавирус, все негативны", – сказал Ляшко.
Напомним, назван главный виновник ада в Новых Санжарах
А еще Politeka писала, что топ-политик поплатился за истерику вокруг коронавируса
Также Politeka сообщала, что озвучена горькая правда о последствиях конфликта в Новых Санжарах