Изменения в Конституцию РФ увековечат власть президента Владимира Путина

Таким мнением с "Обозревателем" поделился оппозиционер и бывший полковник ФСБ Геннадий Гудков.

Он утверждает, что процесс будет проходить в два этапа.

Одним и них станет референдум, который уже запланировали на апрель 2020 года.

"На референдум должно прийти 50-70% людей и проголосовать, как из ружья", - уверен он.

Оппозиционер также отметил, что сразу после него Путин сможет увековечиться во власти.

"Вот тогда Путин скажет: "Ну все отлично, пипл схавал, давайте теперь второй этап конституционной реформы. Назовите меня верховным правителем, а в условиях переходного периода и вражеского окружения президентский срок может быть продлен еще на 6 лет. А дальше как понравится. То есть цель изменений в Конституцию – увековечить власть Путина", - заявил Гудков.

Ранее российский оппозиционер Гарри Каспаров назвал конституционным переворотом реформу Конституции в РФ.

По его словам, в России умело используют "обертку победы" для уничтожения нынешней Конституции.

А вот СМИ США уверены, что Владимир Путин делает все возможное, придумывает разные маневры, чтобы остаться во власти.

Журналисты считают, что старые автократы не могут бросить власть, они редко выходят из политической игры. Все шаги Путина показывают, что он прокладывает основу для расширения своего 20-летнего правления, которое должно будет истечь в 2024 году.

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