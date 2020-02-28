Украинку с лайнера Diamond Princess, которую ранее госпитализировали с коронавирусной инфекцией, вчера выписали из больницы

Об этом сообщили в МИД Укрианы передает «Украинская правда».

"Украинка была 27 числа выписана из больницы и перевезена в гостиницу. Сейчас посольство Украины в Японии предоставляет нашей соотечественнице необходимое содействие. Остальные трое наших граждан продолжают находиться в медицинских учреждениях. Пока дата их выписки неизвестна", - сказала пресс-секретарь министерства Екатерина Зеленко.

Отметим также, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что инфекция COVID-19 Украину не обойдет, но случаи заболевания будут единичными.

"К большому сожалению, единичные случаи заболевания... вряд ли мы с вами минуем это. Это будет почти в каждой стране. Но я могу сказать, что мы подготовлены, и подготовлены очень и очень мощно", - сказал Данилов в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, что украинские вирусологи "очень мощно" встретили проблему коронавируса.

"Мы понимаем, какие больницы есть, состав врачей, количество коек в той или иной больнице - все это под контролем", - заверил секретарь СНБО, пообещав реагирование в случае необходимости.

Данилов также заверил, что медицинские маски в Украине имеются в достаточном количестве и призвал граждан не накапливать их.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины представил главные правила, которых следует придерживаться для предотвращения заболевания коронавирусом:

Мойте руки со средствами дезинфекции. Необходимо мыть руки с мылом на протяжении минимум 20 секунд или со средством дезинфекции, которое содержит 60% спирта.

Избегайте близких контактов. Соблюдайте дистанцию ​​не менее двух метров от человека, который кашляет, чихает, имеет повышенную температуру.

Не прикасайтесь руками к глазам, носу, рту.

Кашляйте/чихайте на внутреннюю часть локтя.

Не употребляйте антибиотики или противовирусные препараты, поскольку пока нет научного подтверждения, что они предотвращают заражение коронавирусом.

Мойте поверхности со средствами дезинфекции: отбеливатель, хлор, растворители, уксусная кислота и хлороформ, 75% этанол.

Используйте маску, но только в том случае, если есть подозрение на контакт с коронавирусом, или для помощи больному человеку.

Тем, кто находился в КНР, или в других странах, где зарегистрированы вспышки коронавируса, нужно позвонить на горячую линию Минздрава 0800 505201, чтобы получить информацию о дальнейших действиях.

Также в СНБО призвали обратиться на "горячую линию" всех граждан, имеющих симптомы заболевания (повышенную температуру, кашель, стесненное дыхание, боли в мышцах), кто находился в Китае или контактировали с прибывшими гражданами из КНР, а также других стран, где зафиксированы случаи массового заболевания за последние 14 дней. Телефон "горячей линии" - 0-800-505-201.

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