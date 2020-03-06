Раскрыта интересная деталь переговоров между Реджепом Эрдоганом и Владимиром Путиным

Об этом пишет Апостроф.

Как известно, встреча лидеров Турции и Российской Федерации состоялась вчера, 5 марта, в Москве.

Пользователи социальных сетей обратили внимание на интересную деталь переговоров.

Владимир Путин для многочасовой беседы привел Реджепа Эрдогана в зал, где над их головами стояли часы в виде скульптуры "Переход через Балканы".

Лидер Кремля пошел на очередную хитрость и посадил лидера Турции под скульптурой, на которой запечатлен военный подвиг российских солдат после разгрома турок в Болгарии в 1877-1878 годах.

Также в этом зале стояла скульптура императрицы Екатерины Великой, которая отвоевала у Османской империи Крым. На опубликованных пресс-службой Кремля снимках кажется, будто скульптура "смотрит" на Реджепа Эрдогана.

Ранее мы рассказывали о том, что Реджеп Эрдоган жестко поставил Путина на место. Беседа президентов длилась шесть с половиной часов, после чего они согласовали итоговый документ по вопросам урегулирования ситуации в Сирии.

В сети также появилось видео с отрывком беседы президентов. Многие интернет-пользователи обратили внимание на то, как спокойно на нем держится Эрдоган и как при этом нервничает Путин. Так, президент РФ постоянно топал ногами и чаще смотрел в пол, чем на своего собеседника.

Пользователи едко отреагировали на публикацию и отметили, что Путин просто боится Реджепа Эрдогана.

«Ёрзает, ручки теребит, губу кусает, глаза отводит», «путин совсем самообладание потерял. Как то даже стыдно за него. Другое дело когда он встречается с активистами ОНФ. Что то и про помидоры не вспоминает. Это тебе не в автобусе п**нуть и убежать», «Решил быть выше Эрдогана и одел новые, высокие пынеходы, а они жмут», «И что это такое? Путин нервничает, а Эрдоган спокоен. Всё сдался уличный хулиган?», - написали они в комментариях.

Напомним, Путина поймали на лжи исторического масштаба, видео.

Как сообщала Politeka, Путин запихнул Бога в самое неподходящее место, россияне в истерике: "Скреп не хватает".

Также Politeka писала, что Путин на камеру признался в зависимости и разгневал россиян, видео облетело сеть.