В интернет-сети подняли на смех президента России Владимира Путина, который признался в «зависимости»

Как сообщает Politeka, кадры опубликовал пропагандист Дмитрий Смирнов.

«Ну мы же хотели уйти от нефтезависимости. Путин: Мы хотели уйти и постепенно уходим, кстати говоря. Мы реально уходим от этого, потому что доля ненефтегазовых доходов, она растёт. Но это требует времени, это не сделаешь одним щелчком пальцев», - говорится в сообщении.

- Ну мы же хотели уйти от нефтезависимости.

Путин: Мы хотели уйти и постепенно уходим, кстати говоря. Мы реально уходим от этого, потому что доля ненефтегазовых доходов, она растёт. Но это требует времени, это не сделаешь одним щелчком пальцев pic.twitter.com/n2E6ntGIcI — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 4, 2020

Обратим внимание, что на россияне восприняли слова Путина едкими комментариями, о чем говорят комментарии под кадрами.

«Настоящий фантазер», «Это днище», «Это на голову не налазит!», «у него уже даже простого логического мышления нет», «Ссска неужели кроме платных охранителей есть люди кто верит этому еба*тропу», «день сурка», «Малограмотный, не обладающий образованием и профессиональными знаниями для такой должности заведующий клубом. Отставной майор на пенсии», - пишут они.

Как сообщалось ранее, российский президент Владимир Путин вновь стал жертвой насмешек в социальных сетях

Президента России Владимира Путина продолжают всячески высмеивать за изменения, которые он хочет внести в Конституцию.

На этот раз лидер Кремля стал героем новой политической карикатуры, которую в своем Facebook опубликовал художник Сергей Елкин.

На ней он изобразил низкорослого Владимира Путина, рассуждающего о Конституции, и Бога, который ошарашен задумками президента России.

"Я приму решение - быть Богу в Конституции или нет... Не дай Бог...", - говорится в подписи к публикации.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.