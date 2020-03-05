На днях российский президент Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки, которые касаются Конституции

Одно из предложенных изменений особо озадачило россиян, пишет Politeka.net.

Одна из поправок написана так: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство».

Эксперты, журналисты и простые россияне задали вопрос: а как же быть с неверующими, которым предки не передали веру? И как быть с нормой Конституции о светском государстве?

В ответ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает, перестанет ли РФ, если поправки примут, быть светским государством, и как государство будет относиться к атеистам.

Хотя дать объяснения соратник Путина не сумел, он все же сказал: "Очевидно, что государство свой светский характер не теряет».

Стоит отметить, что ранее патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции. Как он отметил, большинство россиян верит в Бога, к тому же в гимне также упоминается о Боге.

Данную новость стали активно обсуждать в сети. Так, карикатурист Сергей Елкин представил новый рисунок. На изображении: Конституция, в которую входят предки, Бог, и союз М и Ж.

"Конституция не резиновая!", - написано на картинке.

За три часа пост собрал сотни лайков и много комментариев.

"Почему жена не с синяком?", "Серж, вы , мой друг, обеспечены работой на всю жизнь! )))", "Внедрение ГосСовета не раскрыто", "Конституция как многотомник. Каждой статье свой том", "Можно ли мужику курить по конституции? Что говорит профильный комитет госдуры?", "Не заскучаешь "в нашем Диснейленде", "а почему конституция не мироточит? пора уж", "Не просто резиновая, а прямо изделие #1", "Ещё про дзюдо и строительство спортплощадок", "Принуждение к занятию конституцией", "Скреп не хватает", - написали пользователи сети.

Стоит отметить, что также планируется закрепить в Основном законе категорию брака как союза мужчины и женщины.

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