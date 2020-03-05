22 апреля в России состоится референдум по поправкам в Конституцию, над которыми сейчас усердно корпят в Кремле

Однако в свое время российский президент Владимир Путин, который, собственно, и инициировал «рихтовку» основного документа государства, уверял, что никогда не будет ничего менять в Конституции.

Над словами главы РФ пошутили в блоге «Усы Пескова» в Twitter, напомнив как его заверения, так и «предсказание» лидера ЛДПР Владимира Жириновского, передает Politeka.

«Оскорбительные, на мой взгляд, для нашего народа и страны советы поменять Конституцию. Мозги им надо поменять, а не Конституцию», – вещает в одном из интервью свежеиспеченный молодой президент РФ Владимир Владимирович.

«Я никогда не менял Конституцию, не делал это, тем более, под себя, и у меня нет никаких планов и на сегодняшний день», – продолжает ту же риторику Путин через много лет, уже заметно поседевший.

«Если бы я считал, что тоталитарная или авторитарная системы являются для нас наиболее предпочтительными, то я бы просто изменил Конституцию. Как вы понимаете, это было легко сделать. Это же не требует даже какого-то всенародного голосования», – уверяет он еще несколько лет спустя.

И тут появляется Жириновский, который заявляет, что через шесть лет выборов совсем не будет, поскольку «надоело подтасовку делать». Он предсказывает что будет госсовет, коллективный орган, где председатель госсовета с правами президента будет выбираться на заседании госсовета, который, в свою очередь, будет формироваться из лучших губернаторов, министров, депутатов, «человек 30-40». Путин, по словам лидера ЛДПР, будет править пожизненно, а похоронят его, как Мао Цзедуна. Он сравнил Россию с Азией, где убрали ограничение по двум срокам президента.

Интересной является и подпись к видео: «Теперь понятно, почему Путин отказался от двойников. Они такую дичь несли, что просто ужас. Хорошо хоть, что у нас никто ничего не помнит».

Теперь понятно, почему Путин отказался от двойников. Они такую дичь несли, что просто ужас. Хорошо хоть, что у нас никто ничего не помнит pic.twitter.com/EU0pVdVHK8 — Усы Пескова (@Sandy_mustache) March 5, 2020

В комментариях реакция на ролик соответствующая.

«От двойников отказался, но еще остались тройник и удлинитель. Надо бы ему и их тоже нейтрализовать», «Я всегда думал, что президентом быть тяжело: нужно управлять страной, решать проблемы людей, а оказалось – всё не так: неси х**ню, не слушай никого и заботься только о себе. А кто против – гнобить», «Жириновский Кассандра? Ее тоже не особо уважали, а вон оно как», «Просто у президента и его электората память, как у рыбки. Хоть каждый день лепи баб**ню – 20 лет слушают с восторгом))» – иронизируют пользователи.

Напомним, Путин на камеру признался в зависимости и разгневал россиян.

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