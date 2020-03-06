Актер Оскар Кучера упрекнул россиян в агрессивном отношении к Украине

Как передает Politeka.net, комментарий он дал после своего последнего визита в Украину.

"Я в восторге от украинского зрителя, который устал от всей этой политической бодяги и помог нам своей поддержкой сделать прекрасную работу!", – отметил он.

Но в то же время, актер возмутился поведением россиян.

"А всем кто пишет гадости про то, что не надо туда ездить, зачем мы туда поперлись, нах…р мы там нужны.... Я скажу одно – мне вас жаль.... Как жалеют больных... Но лечить вас мне точно не хочется. Горите в своем аду сами", – резюмировал Кучера.

Ранее муж и продюсер Таисии Повалий Игорь Лихута заявил, что певице выступать в Украине запретить никто не может.

"Таисия - гражданка Украины, она народная артистка Украины. Кто имеет право запрещать ей, гражданке Украины, народной артистке Украины, выступать и петь для украинских граждан?! Это они пусть делают какие-то выводы. А мы никаких выводов делать не будем. Мы - граждане Украины, Тая - украинская певица, она всегда ею была, есть и будет", - заявил он.

А вот украинская певица Ани Лорак, не увидела ничего зазорного в том, что выступает в России.

По ее словам, артисту нельзя указывать, где ему выступать. Она уверена, что все люди братья. Тем более русские и украинцы, которые "дружеские и братские народы" испокон веков.

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