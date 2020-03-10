Музыкант Константин Кинчев, уверен, что в ненависти украинцев к россиянам виновен Степан Бандера
Такое заявление лидер рок-группы "Алиса" сделал в интервью Юрию Дудю.
Он уверен, что ненависть будет только усиливаться.
"Они, к сожалению, повернулись в ту сторону, куда их позвал Степан Бандера. Поэтому они нас все больше и больше ненавидят и ненависть сейчас будет только усиливаться", - заявил он.
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Напомним, музыканта внесли в базу за незаконное пересечение государственной границы Украины, отрицание российской агрессии и незаконную гастрольную деятельность в Крыму.
Кинчев посещал Севастополь и Крым в 2014 и 2015 годах соответственно. В базу данных "Миротворца" он внесен под своей настоящей фамилией Панфилов.
А вот у российского актера Василия Ланового другое мнения об ухудшении отношений между Украиной и РФ.
"Тут все просто. Америка как может подрывает единение наших народов, это чистая политика. Кстати, что касается Евросоюза: мне там видится другая тенденция — стремление Европы к развалу. Там куча стран в долгах. Сильным державам — Германии, Франции — уже надоело обслуживать малые и экономически неразвитые государства: Грецию, прибалтийские страны и т. д", - заключил он.
Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.
Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.
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