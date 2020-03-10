Он уверен, что украинцы "свернули не туда"

Музыкант Константин Кинчев, уверен, что в ненависти украинцев к россиянам виновен Степан Бандера



Такое заявление лидер рок-группы "Алиса" сделал в интервью Юрию Дудю.

Он уверен, что ненависть будет только усиливаться.

"Они, к сожалению, повернулись в ту сторону, куда их позвал Степан Бандера. Поэтому они нас все больше и больше ненавидят и ненависть сейчас будет только усиливаться", - заявил он.



Напомним, музыканта внесли в базу за незаконное пересечение государственной границы Украины, отрицание российской агрессии и незаконную гастрольную деятельность в Крыму.

Кинчев посещал Севастополь и Крым в 2014 и 2015 годах соответственно. В базу данных "Миротворца" он внесен под своей настоящей фамилией Панфилов.



А вот у российского актера Василия Ланового другое мнения об ухудшении отношений между Украиной и РФ.

По его словам, отношения между Украиной и Россией было портить неправильно, а виновником раздора между странами он называет США.