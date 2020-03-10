Владимир Путин изменил первоначальный сценарий госпереворота в РФ
Как передает Politeka.net, такое мнение выразил военный эксперт Эль Мурид.
По его словам, всё было свернуто на банальное продление полномочий, что совершенно не требовалось.
"Решили использовать поправки в конституцию как предлог обнуления, хотя после путча Ельцина и принятия нынешней конституции КС уже выносил решение, что никакого обнуления быть не может. Но для хорошего человека всегда можно перерешать. Какая такая конституция, вы о чем. Вытереть ноги о неё или ранее принятое решение - да не вопрос.", - негодует эксперт.
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Он уверен, что немыслимую власть Путин имеет "только в телевизоре".
"Не выходит у гаранта сломать систему. Номенклатура не сдалась. Слабоват оказался Отец нации. Он могуч только в телевизоре и в умильных славословиях холуёв. В реальности как ничего из себя не представлял, так и остался никем", - отметил эксперт.
Кроме того, он уверен, что никаких реформ не будет.
"Будем стабильно тонуть все вместе. Мандат у Путина жёстко ограничен и любые попытки выйти за флажки будут пресекаться, как и нынешняя попытка", - заключил он.
Напомним, в России одобрили поправку в Конституцию об обнулении президентских сроков. С таким предложением во вторник, 10 марта, выступила в Госдуме Валентина Терешкова.
И теперь Владимир Путин официально сможет избираться на пост президента еще на один срок.
Напомним, Путин не сдержался и отчитал Зеленского.
Как сообщала Politeka, Путин одной фразой выдал свой диагноз, россияне в слезах.
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