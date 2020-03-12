Бывший депутат Госдумы РФ Вячеслав Тетекин рассказал о панике в Кремле из-за болезни Путина



Свой комментарий он дал в интервью на YouTube канале "Спец". (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



По его словам, уже сам хозяин Кремля потерял интерес к изменениям в Конституцию РФ.

"Многие говорят, что у Путина ухудшается здоровье. И в связи с этим он лихорадочно пытается найти какой-то вариант поведения, который бы позволил ему сохраниться у власти", - утверждает политик.

Кроме того, он отметил, что ближайшее окружение президента РФ озабочено своей судьбой и совершенно растеряно.

"Все эти тимченки, ротенберги и т. д. Они чувствуют, что надвигается нечто неизбежное и страшное для них. Идет дело к извержению вулкана", – заявил бывший депутат Госдумы.

По его словам, это является "предвестниками грядущего краха режима".

"Крысы начинают бежать с тонущего корабля! Те, кто больше всего подпевал этому режиму, кто пользовался благами этого режима, все эти шоумены сейчас говорят: "Да как же так? Как можно так обращаться с народом?” Сам исход крыс с тонущего корабля подтверждает тот факт, что этот корабль начинает тонуть", – отметил он.

Депутат уверен, что если Путин продолжит держаться власти, то все это закончится революцией в стране.

Ранее мы сообщали, что Владимир Путин сможет править вечно в РФ после одобрения поправки об обнулении президентских сроков.

Он лично поддержал предложенную поправку, при этом отметив, что окончательное решение должно оставаться за Конституционным судом.

После его слов Госдума поддержала поправку о снятии ограничений по количеству президентских сроков. Это позволит Путину баллотироваться на президентские выборы в 2024-м году.

Напомним, Путин досрочно уйдет в отставку: стали известны важные детали.

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