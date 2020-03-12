В небе крупнейшего австралийского города появилась предостерегающая фраза по поводу коронавируса

Об этом сообщили пользователи сети, которые стали очевидцами, пишет Politeka. Сообщается, что надпись «Мойте руки» появилась в небе центра Сиднея 12 марта. Эта надпись, сделанная неизвестным, призвана еще раз напомнить жителям Австралии о необходимости соблюдать правила гигиены на фоне эпидемии коронавируса Covid-19.

"Знак свыше" - шутят в соцсети.

Отметим, что на данный момент в Австралии зафиксировано более 120 случаев заражения коронавирусом. На фоне этих сообщений жители страны бросились в супермаркеты скупать товары первой необходимости. Сообщается, что в начале марта австралийцы скупили всю туалетную бумагу. Это вынудило производителей увеличить производство. Супермаркеты, в свою очередь, ограничили продажу этого товара.

Кстати, 12 марта стало известно, что голливудский актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом во время съемок в Австралии. Актер сообщил, что они с супругой будут «тестироваться, наблюдаться и находиться в изоляции от общества».

Тем временем, коронавирус распространяется по миру. В среду, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. Состоянием на 12 марта коронавирусом в мире заболело более 126 тысяч человек, из которых около 81 тысячи из Китая. От осложнений, вызванных вирусом, на данный момент погибло 4,6 тысячи человек.

Среди европейских стран от коронавируса больше всего пострадали Италия, Франция, Испания и Германия. Серьезная вспышка вируса фиксируется в США.

В Украине на данный момент зафиксирован лишь один подтвержденный случай коронавируса. Мужчина привез заразу из охваченной эпидемией Италии. Несмотря на это, с 12 марта в стране ввели общенациональный карантин. Будут закрыты все учебные заведения, отменены массовые мероприятия, а также введены другие ограничительные меры.

Напомним, что астролог назвал дату окончания эпидемии в Украине, осталось недолго: "Успокойтесь".

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