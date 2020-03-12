Незважаючи на те, що в Європі не залишилося жодної країни, яку не торкнулася б коронавірусна інфекція COVID-19 український артист, колишній учасник групи DZIDZIO, Назарій Гук ризикнув здіснити подорож в Словаччину та Австрію

Як передає Рoliteka.net, артист поділився кадрами у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук. Зокрема, Назарій, в першу чергу, звернув увагу, як в Україні, Словаччині та Австрії випускають і зустрічають приїжджих в світлі останніх подій з карантином через коронавірус (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

"Я вагався — їхати чи не їхати, але все ж моя робота — дарувати людям радість при будь-яких умовах — перемогла. Звичайно, намагався дотримуватися всіх норм гігієни і не бувати в місцях, де багато людей. Як такої паніки абсолютно немає, всі спокійно працюють, гуляють і розважаються", - розповів JULIK (псевдонім співака) в коментарі Styler.

По прильоту до столиці Словаччини Братислави артистові поміряти температуру і дали буклет з інструкцією, як поводитися під час епідемії.

"Прилетіли до Братислави, температуру поміряли, все добре. Є люди в масках, але небагато... все тут спокійно і класно. Потім буду в Австрії...", - зазначив артист.

Також Назарій розповів, що в аеропорту Братислави встановлені антисептичні спреї, щоб люди могли дезінфікувати руки. Крім того, поспілкувавшись з місцевими жителями українцю вдалося дізнатися, що ті навіть не знали, що в їх країні є ризики захворіти. У місцях масового скупчення людей (кафе, парках і т. д.) все свідчить про те, що паніка у населення абсолютно відсутня.

Подібна картина і у Відні в Австрії.

"Поселилися ми у Відні і зараз вийшли погуляти... купа магазинів, гарно... Йду пошукати, де можна поїсти смачний запашний шніцель...", - говорить в кадрі Назарій.

До речі, в аеропорту України співака зустріли прикордонники в масках. Йому також поміряти температуру і поінформували про смертельну недугу.

Коротко про Відень Коротко , про моє перебування у Відні 🙌 Гастрономічний тур, екскурсія та просто гарно проведений час😅😊 Gepostet von Julik am Montag, 9. März 2020

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