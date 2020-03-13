Найдены останки раритетного животного, которое жило в эпоху динозавров

Об этом пишет Знай.

Самое удивительное, что этот вид до сих пор живет на Земле - это тараканы.

Как утверждают ученые, эти животные появились на нашей планете 300 млн лет назад и обитали в темных и влажных пещерах, в которых лучше всего адаптировались к условиям окружающей среды.

Известно, что раскопки проходили в Мьянме. Возраст останков, которые были найдены, составляет 99 млн лет.

Этот факт лишний раз доказывает, что тараканы не только жили во времена динозавров, но и пережили ледниковые периоды, а также застали глобальное потепление и вымирание других редких животных.

Ранее была теория относительного того, что тараканы появились на Земле 65 млн лет назад во времена кайнозойской эры. Но находка в янтаре в рамках раскопок все изменила. Генетический анализ показал, что данная пара особей действительно являются ровесниками динозавров.

Ранее исследователи из Гарвардского университета обнаружили в Египте внутри 3000-летнего саркофага Анк-хонсу, привратника в Храме Амон-Ра, хорошо сохранившееся изображение древнего египетского бога солнца Ра-Хорахту, частично скрытая толстым, похожим на смолу покрытием. А также тайный текст.

Ученые обнаружили картину в желтых, оранжевых и синих тонах с иероглифами с надписью «Ра-Хорахту, великий Бог, Господь Небес», рядом с фигурой.

Исследователи собрали образцы ткани, краски и смолы, а также изучили тексты и иконографию на деревянной поверхности и картонаже — материале, изготовленном из слоев папируса или льна, покрытых штукатуркой. Также было проведено трехмерное сканирование саркофагов для создания компьютерных моделей.

Напомним, ученые случайно нашли остатки древнего храма: «следы погубившего Египет фараона».

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