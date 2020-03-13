Лидер Беларуси Александр Лукашенко экстренно отменил «Большой разговор с президентом» и перенес его на неопределенный срок

Telegram-канал Незыгарь, приближенный к Кремлю, сообщил, что Александру Лукашенко якобы внезапно стало плохо и он потерял сознание, пишет издание Zakon.kz.

Как утверждают инсайдеры, накануне вечером Лукашенко почувствовал недомогание и упал в обморок, поэтому в Минске решили отменить все мероприятия с его участием. В сети сразу предположили, что президент Беларуси заболел коронавирусом.

Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт заявила, что «Большой разговор с президентом», запланированный на 12 марта, был отменен, передает Tut.by.

«Дело не только и не столько в коронавирусе», — заявила она.

Эйсмонт также заявила, что Александр Лукашенко якобы перенес важное мероприятие из-за "наслоения в графике главы государства важнейших политических мероприятий".

"Если в своем вопросе вы намекаете на отмену названного мероприятия в связи с распространением вируса, то отвечу так: дело не только и не столько в коронавирусе. Хотя позиция президента в этом вопросе однозначна: шапкозакидательства и беспечного отношения к ситуации быть не должно, сейчас всем нужно быть очень аккуратными", - резюмировала пресс-секретарь в общении с журналистами.



Ранее мы уже рассказывали о тяжелой болезни Александра Лукашенко. По некоторым данным, проблемы со здоровьем связаны с сердцем, якобы из-за этого он проходил лечение в Объединенных Арабских Эмиратах

В ОАЭ президент Беларуси пребывал около десяти дней. Официальные СМИ сообщали, что глава государства все это время вел переговоры с руководством страны.

Один из активистов Александр Хамратов попытался узнать в администрации президента Беларуси о настоящей цели визита Лукашенко в ОАЭ. Ему ответили, что соответствующую информацию можно найти в СМИ, конкретных изданий ему не называли.

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