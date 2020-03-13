Режиссер Андрей Кончаловский считает, что украинцы не нужны Западу

Такое заявление он сделал в интервью российскому телеканалу.





По его словам, украинцы заблуждаются, что им нужно следовать курсу на Запад.

"То, что происходит сейчас в Украине - это трагедия огромного количества людей. Она началась с колоссального заблуждения, которое было внедрено в большое количество замечательных украинских голов, что нужно идти на Запад. Это очень смешно, наивно. У меня кроме соболезнования и сожаления о такой глубочайшем заблуждении нету", - заявил он.

Кроме того, россиянин уверен, что Украина - это Малороссия.

"Тут к сожалению нельзя ничего исправить. Это должен маятник прийти туда. Они должны в массе своей понять, что Западу Украина не нужна в том качестве, в каком она хочет быть, и что это покатится назад. И когда придет отрезвление... Ну понятно, мы же не можем разъехаться на разные улицы, мы живем в общей квартире, у нас общая культура. Конечно, Украина - не Россия. Но Украина и не Польша, и не Словакия, и не Румыния. Украина - это Малороссия", - заключил он.

Ранее Кончаловский утверждал, что нынешний конфликт между Украиной и Россией имеет глобальный подтекст, а Путин тут не при делах.

Более того, он уверен, это война в одной семье, которая обязательно закончится миром.

Напомним, что Ахеджакова вывела на чистую воду пропагандистов Кремля.

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

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