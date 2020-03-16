Люди, жившие в пустыне Калахари 30 тысяч лет назад, имели собственную социальную сеть

К такому выводу пришли ученые из Мичиганского университета, передает Апостроф.

Археологи проанализировали бисер, который был сделан из яичной скорлупы страуса людьми, жившими в Калахари.

Как оказалось, племена вступали в партнерские отношения с родственниками на других территориях, как близких, так и дальних. И если они проживали плохой год, то они могли отправиться в другой район, чтобы там собирать еду и брать воду.

“Это действительно хорошая адаптация к пустынной среде, такой как Калахари, которая имеет огромную пространственную и временную изменчивость в распределении ресурсов. В один сезон может быть очень дождливо, а в следующий – абсолютно сухо, или может быть очень дождливо в вашем районе, а затем в 10 километрах от него, это просто ничто”, – подчеркнул археолог Брайан Стюарт, участвовавший в исследовании.

По результатам исследования, такого рода партнерство, которое выступает своего рода страховкой, существует уже не менее 30 тысяч лет на нашей планете.

Участвовавшие в открытие ученые также предположили, что страусиные бусы являются частью "страховых партнерств" племен-собирателей. То есть, представители таких племен преодолевали много миль, несли бусы и обменивали их, чтобы укрепить социальные связи, создавая, таким образом, "соцсеть".

Ранее мы рассказывали о том, что американские ученые обнаружили в Египте внутри 3000-летнего саркофага Анк-хонсу, привратника в Храме Амон-Ра, хорошо сохранившееся изображение древнего египетского бога солнца Ра-Хорахту, частично скрытая толстым, похожим на смолу покрытием. А также тайный текст.

Ученые обнаружили картину в желтых, оранжевых и синих тонах с иероглифами с надписью «Ра-Хорахту, великий Бог, Господь Небес», рядом с фигурой.

Исследователи собрали образцы ткани, краски и смолы, а также изучили тексты и иконографию на деревянной поверхности и картонаже — материале, изготовленном из слоев папируса или льна, покрытых штукатуркой. Также было проведено трехмерное сканирование саркофагов для создания компьютерных моделей.

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