Российский пропагандист, публицист и идеолог "русского мира" Сергей Кургинян посыпал обвинениями в сторону Украины

Очередной маразм Кургинян озвучил во время прямого эфира пропагандистской телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьевым", которую транслируют на российской канале Россия 1.

Он посыпал обвинениями в сторону Украины, заявив, что якобы наша страна специально лишает Крым жизненно-важных ресурсов. На фоне своих заявлений, пропагандист начал призывать мировое сообщество "приструнить Украину, пока не стало слишком поздно".

"Вот этот разговор о перекрытии воды. Воду перекрыть можно? Электричество можно? А если бы можно было перекрыть продукты питания и устроить в Крыму Ленинград? Они же всё могут! Люди, которые сделали шаг в этом направлении, должны быть остановлены беспощадно. Они должны были быть остановлены Европой, миром", - заявил скандальный пропагандист.

Неадекватный Кургинян также оскорбил украинцев, заявив, что если и есть кто-то кто может обречь крымчан на голод и жажду, то это только Украина.

Также ранее сообщалось, что Сергей Кургинян в очередной раз пригрозил Украине распадом.