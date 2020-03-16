Российский пропагандист, публицист и идеолог "русского мира" Сергей Кургинян посыпал обвинениями в сторону Украины
Очередной маразм Кургинян озвучил во время прямого эфира пропагандистской телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьевым", которую транслируют на российской канале Россия 1.
Он посыпал обвинениями в сторону Украины, заявив, что якобы наша страна специально лишает Крым жизненно-важных ресурсов. На фоне своих заявлений, пропагандист начал призывать мировое сообщество "приструнить Украину, пока не стало слишком поздно".
"Вот этот разговор о перекрытии воды. Воду перекрыть можно? Электричество можно? А если бы можно было перекрыть продукты питания и устроить в Крыму Ленинград? Они же всё могут! Люди, которые сделали шаг в этом направлении, должны быть остановлены беспощадно. Они должны были быть остановлены Европой, миром", - заявил скандальный пропагандист.
Неадекватный Кургинян также оскорбил украинцев, заявив, что если и есть кто-то кто может обречь крымчан на голод и жажду, то это только Украина.
Также ранее сообщалось, что Сергей Кургинян в очередной раз пригрозил Украине распадом.
Отец "русского мира" заявил, что идея "украинства" якобы никогда не сможет объединить людей, сделать страну единой и сильной. А формирование нации на основе конструкта "украинства" ни к чему не приведет.
Напомним, отец "русского мира" предложил Украине продать территории.
Как сообщала Politeka, отец "русского мира" в приступе истерики набросился на украинцев.
Также Politeka писала, что отец "русского мира" публично пригрозил украинцам, скандальное заявление.