Умер музыкант Константин Рябинов, который является одним из основателей «Гражданской обороны»

Артист скончался на 56 году жизни. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на россСМИ. Трагедия произошла в Санкт-Петербурге.

Кузя УО, как его называли товарищи из панк-группы и коллеги по цеху скончался у себя дома, информацию СМИ подтвердила его подруга Ксения Кислицына. О причине смерти пока не сообщается.

Как известно, Егор Летов и Константин Рябинов основали «Гражданскую оборону» в 1984 году. Рябинов играл на гитаре и бас-гитаре, был соавтором многих песен группы. Более 15 лет он выступал с «Обороной», в 1999-м ушел и создал «Кузьма & ВиртУОзы».

Ранее сообщалось о том, что умер британский музыкант, один из основателей музыкального стиля индастриал Дженезис Пи-Орридж умер после нескольких лет борьбы с лейкозом.

Пи-Орриджу (Нейл Мегсон – настоящее имя) было 70 лет. Последние 2,5 года он пытался побороть недуг. В первую очередь, Пи-Орридж известен в мире как один из популяризаторов индустриальной музыки. Кроме этого, он и его жена Леди Джей были приверженцами концепции пандрогинности. Они делали множество операций, чтобы лишиться своей половой идентичности и выйти за пределы пола, стереть различия между мужчиной и женщиной. Если посмотреть на последние фотографии музыканта, трудно сказать, какого он пола.

Кстати, его последний пост в Инстаграм был опубликован три дня назад. Он написал: "Это я сегодня, время идти домой".

Стоит отметить, что работы Пи-Орриджа в музыке и культуре оказывали большое влияние на современную молодежь.

Напомним, умерла настоящая легенда Голливуда, его фильмы смотрели все.

Также Politeka писала, что безутешная Дженнифер Лопес обратилась к людям: "Потеряла мужа и ребенка в один день".