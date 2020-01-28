Голлівудські зірки продовжують оплакувати загибель легендарного баскетболитса Кобі Брайанта, пише Politeka.net

Зворушливий пост про Кобі і спільні фото з ним опублікувала в Instagram та актриса Дженніфер Лопес

"Коли я прокручувала стрічку Кобі, ми з Алексом ділилися спогадами і моментами, які ми пам'ятаємо про нього... це правда, яка звучить самої гіркою ... сім'я - це те, що важливіше всього", - написала Джей Ло.

Вона зазначила, що відчуває біль через втрату, однак дружині Кобі, Ванессі, зараз набагато складніше.

"Але все, про що я можу думати, це те, що це піщинка порівняно з тим, що Ванесса повинна пережити прямо зараз. Я посилаю всю свою любов і молюся за вас, ваших дітей і сім'ї, залучені в трагічний випадок. Саме несправедливе в житті - втратити дитину і чоловіка в один день. Ванесса, я молюся твоїй силі і про те, щоб Бог направляв тебе на кожному кроці цього неймовірного горя", - написала Джей Ло в посланні дружині Кобі.

Також зізналася, що Кобі дуже багато значив для неї особисто, і вона буде нудьгувати по ньому завжди.

Нагадаємо, що Кобі Брайант розбився в авіакатастрофі біля Лос-Анджелеса. Вертоліт зірки баскетболу впав у горах, в одному з містечок неподалік від Лос-Анджелеса, на місці працюють екстрені служби. Повідомляється також, що Мерія міста Калабасас підтвердила смерть легендарного спортсмена.

Пізніше в ЗМІ почала з'являтися інформація про те, що легендарний гравець загинув разом зі своєю дочкою-підлітком — 13-річної Джианной Марією.

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