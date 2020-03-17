Скандальный украинский ведущий Юрий Кот, который был голосом "антимайдана" и сбежал в Москву, сделал скандальное заявление об Украине

Так, пропагандист выступил с бредовым заявлением о том, что после разрыва договора о дружбе с Россией Украина якобы перестанет существовать.

Неадекватную теорию предатель выдвинул в эфире пропагандистской программы "Место встречи" на телеканале НТВ. Он уверен, что прекращение действия документа денонсирует государственную границу, и страна-агрессор поглотит своего соседа.

"Да разорвите уже в конце концов! Возьмите и разорвите. Может быть, вы настолько недалеко мыслите, что не понимаете последствий? Но если это произойдет, то, по сути, наша с вами страна, в которой вы там себя считаете патриотами (Бог с вами), мы просто ее любим, — она перестанет существовать как таковая!", - высказался ехидный телеведущий.

По его словам, Украина якобы существует только из-за договора, если его не придерживаться, то все забудут о границах, когда их не будет - нашей стране нечего защищать.

Также ранее сообщалось, что топ-пропагандист Кермля Владимир Соловьев посыпал бурными заявлениями после того, как российские коммунисты обвинили телеведущего и его коллег-пропагандистов в том, что они специально делают все возможное, чтобы вражда между Украиной и Россией никогда не заканчивалась.