Президент РФ Владимир Путин подвергает опасности жизни россиян не отменяя референдум 22 апреля
Как передает Politeka.net, такой мыслью у себя на страничке в Facebook поделился военный эксперт Эль Мурид.
По его словам, для государственного переворота важнейшим ресурсом является время и даже несмотря на пандемию коронавируса мире референдум по изменениям в Конституцию РФ не отменяется.
Эксперт уверен, что все разговоры о том, что нужно прийти и проголосовать против (если ты против), начинаются с того, что "нужно прийти".
"Значит - принять участие в совершаемом преступлении. Стать соучастником", - отметил он.
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"22 апреля - это будет, скорее всего, самый пик эпидемии. Людей банально бросают на убой, рискуя их здоровьем ради интересов одного-единственного персонажа, который принес нашей стране только горе, разруху и катастрофу. И намерен заниматься этим и дальше.", - отметил эксперт.
Напомним, Владимир Путин выпустил указ о назначении всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, который в народе называют референдумом.
В документе за подписью главы Кремля указывается дата проведения голосования - среда, 22 апреля 2020 года.
Вопрос в бюллетене будет звучать так: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" Граждане смогут выбрать - да или нет.
Также Конституционный суд РФ признал законными поправки в Конституцию. В том числе поправку, позволяющую Владимиру Путину обнулить свои президентские сроки. Теперь президент Владимир Путин может в 2024 году избираться по-новой.
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