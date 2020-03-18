Президент РФ Владимир Путин подвергает опасности жизни россиян не отменяя референдум 22 апреля



Как передает Politeka.net, такой мыслью у себя на страничке в Facebook поделился военный эксперт Эль Мурид.

По его словам, для государственного переворота важнейшим ресурсом является время и даже несмотря на пандемию коронавируса мире референдум по изменениям в Конституцию РФ не отменяется.

Эксперт уверен, что все разговоры о том, что нужно прийти и проголосовать против (если ты против), начинаются с того, что "нужно прийти".

"Значит - принять участие в совершаемом преступлении. Стать соучастником", - отметил он.

"22 апреля - это будет, скорее всего, самый пик эпидемии. Людей банально бросают на убой, рискуя их здоровьем ради интересов одного-единственного персонажа, который принес нашей стране только горе, разруху и катастрофу. И намерен заниматься этим и дальше.", - отметил эксперт.

Напомним, Владимир Путин выпустил указ о назначении всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, который в народе называют референдумом.

В документе за подписью главы Кремля указывается дата проведения голосования - среда, 22 апреля 2020 года.

Вопрос в бюллетене будет звучать так: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" Граждане смогут выбрать - да или нет.



Также Конституционный суд РФ признал законными поправки в Конституцию. В том числе поправку, позволяющую Владимиру Путину обнулить свои президентские сроки. Теперь президент Владимир Путин может в 2024 году избираться по-новой.





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