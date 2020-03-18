Информация о болезни Владимира Путина – это спецоперация спецслужб

Такое мнение в интервью "Обозревателю" озвучил бывший сокурсник президента РФ Юрий Швец.

Он утверждает, что благодаря таким действиям они пытаются передать власть в РФ другому человеку.

"В последнее время открытым текстом пишут, что Путин смертельно болен и в течение года уйдет со своего поста. Первоисточник этой информации бывший профессор МГИМО Валерий Соловей. Перед нами спецоперация российских спецслужб, цель которого – обеспечить переход власти от Путина к преемнику или преемникам", – уверяет сокурсник Путина.

Кроме того, он отметил, что сама болезнь Путина это правда.

"А дезинформация – это рассказ о страшных событиях, которые якобы ожидают РФ и мир в ближайшие год-полтора. Имею в виду большая война за восстановление Советского Союза через насильственное присоединение Украины, Беларуси и, возможно, государств Прибалтики", – заключил он.





Ранее, бывший депутат Госдумы РФ Вячеслав Тетекин рассказал о панике в Кремле из-за болезни Путина



По его словам, уже сам хозяин Кремля потерял интерес к изменениям в Конституцию РФ, а ближайшее окружение президента РФ озабочено своей судьбой и совершенно растеряно.

Депутат уверен, что если Путин продолжит держаться власти, то все это закончится революцией в стране.