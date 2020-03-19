При жизни этот человек был известен своей антиукраинской риторикой

В сети всплыло завещание скандального росскийского писателя, публициста и политического деятеля Эдуарда Лимонова

О твите, оставленном еще 4 июня 2018 года, заговорили только сейчас, после смерти политика 17 марта, передает Politeka.

Как известно, Лимонов никогда не скрывал своего желания разорвать Украину на части, о чем неоднократно заявлял в интервью, однако «завещание» наиболее четко демонстрирует позицию россиянина: забрать и поделить.

«Возьмите в Россию все русскоговорящие области Украины, начиная с Харькова. Сразу после смерти Назарбаева разделите с Китаем Казахстан. Только не давайте Китаю выход к Каспию. Что-то вроде пакта Молотова-Риббентропа о разделе Казахстана. Дайте китайцам восток», – гласит твит.

К счастью, тогда немало комментариев к публикации были гораздо адекватнее, чем сам перл Лимонова. Так, пользователи показали, как на самом деле должна выглядеть территория Российской Федерации, следуя логике политика, а также высмеяли его «далекоидущие планы» при полном игнорировании реальных проблем на уже российской территории:

«Эдуард, задача максимум - положить асфальт на региональных трассах, хотя бы местами. Впрочем, до этого времени Вы вряд-ли доживёте. А вот Вашим завещанием, возможно, будут вытирать ж*пу благодарные потомки в деревянных сортирах, рассуждая о великой исторической миссии Руси», «А это не статья о сепаратизме или экстремизме-призывы к изменению территории рос.государства? До 5 лет вообще-то...», «С подобными завещаниями вы точно уйдёте в мир иной раньше, чем вы рассчитываете», «Не правильно Вы завещаете. Надо так, как пел Высоцкий. Левую им, правую нам, а остальное китайцам».

Как известно, Лимонов является уроженцем Харькова, и именно этот город он еще при жизни предлагал захватить Путину.

Ранее он же предсказывал судьбу Украины так: «Дети с перерезанными горлами, с выколотыми глазами. Вот что будет на Украине». А на вопрос о прошедших выборах президента: «Согласны ли вы с мнением либералов о том, что выборы на Украине были «гораздо честнее и легитимнее, чем в России?» отвечал:

«Либералы ослеплены ненавистью к ВВП лично, поэтому им милы все, кто против ВВП. Но подобная позиция лишила их разума. В выборах на Украине не участвовали 7 миллионов жителей Донецкой и Луганской областей и 2,3 миллиона жителей Крыма, в сумме 9,3 миллиона. Одна пятая всего населения Украины. Это что, легитимные выборы?».

Напомним, скандальный писатель решил выгнать "украинских оккупантов" из Харькова и Донбасса.

Как сообщала Politeka, скандальный писатель призвал россиян "спасти" своих в Украине.

Также Politeka писала, что у Путина открыто призвали разорвать Украину на части.