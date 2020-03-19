Российский музыкант, лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев назвал Владимира Путина главным разочарованием россиян

В интервью одному из СМИ музыкант заявил, что удар, который Россия нанесла Украине еще долго будет отражаться на ситуации в самой РФ.

Он также добавил, что десять лет назад многие верили Путину и его обещаниям, но он стал лишь разочарованием для российского общества, ведь все испортил.

"Потому что еще десять лет назад, наверное, у многих, особенно у поклонников его, были надежды на то, что наша страна будет все-таки экономически и политически как-то развиваться. Что мы придем к 2020 году с другими результатами, конечно. А сейчас мы наблюдаем экономику в развале, испорченные напрочь отношения со всем цивилизованным миром. И, конечно, автор всего этого – президент нашей страны. Думаю, возможно, многие со мной не согласятся, но для меня, моего круга, конечно, главное разочарование – это В. В. Путин", – пояснил Кортнев.

Также ранее сообщалось, что группа "Несчастный случай" сняла клип на песню "Патриот", пародирующий российский ура-патриотизм.

В видео музыканты примерили образы патриотов, растиражированные СМИ: казак с папахой и кнутом, аккордеонист в фуражке, украшенной гвоздикой, байкер с контрабас-балалайкой, спортивный фанат в одежде с пророссийской символикой.

Фронтмен музыкального коллектива Алексей Кортнев предстал в образе именитого режиссера Никиты Михалкова.

Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

Также Politeka писала, что запрет на въезд россиян в Украину вывел Горбунова из себя.