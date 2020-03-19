В соседней с Украиной Беларусью несмотря на большее число зараженных коронавирусом нет ни паники, ни карантина

О том, что происходит в стране на фоне пандемии, Телеграм-каналу PavlovskyNews рассказал местный житель Александр Колтунов. Он заявил, что жизнь в Беларуси не сбавляет обороты, несмотря на происходящее в мире.

«У нас нет никакого кризиса, карантина, все работают, все ездят. Глобальной паники нет, но большинство людей за карантин», - рассказал белорус.

Он утверждает, что в местных магазинах стоят антисептики, дефицита масок не наблюдается, а ходят в них около 10% людей.

По официальным данным в Беларуси зафиксирован 51 случай подозрения на заболевание, подтвержденных меньше, выздоровели уже 10 человек, 1 человек в реанимации, умерших нет.

Колтунов подчеркнул, что метро в стране работает, общественный транспорт ходит, продукты в магазинах есть, а ажиотажа не наблюдается.

«12-го числа у нас был концерт Бутусова, на который пришло 5 людей в масках, а потом сняли эти маски, поэтому мы немного испугались», - признался мужчина.

Ранее мы писали о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал об оригинальном «лекарстве» от коронавируса.

В понедельник, 16 марта, глава соседнего государства провел совещание с правительством, на котором одной из главных тем стала эпидемия коронавируса, которая уже подобралась вплотную к постсоветским странам. Как отмечает белорусский канал CTV, сам Лукашенко считает панику вокруг ситуации с пандемией лишней.

В связи с этим президент призвал белорусов работать и не поддаваться панике. В первую очередь он адресовал этот совет жителям сел. По его словам, «трактор» способен вылечить любой коронавирус.

«Приятно смотреть по телевизору: люди на тракторе работают, никто не говорит про вирус. Там трактор вылечит всех! Поле всех лечит!», - заявил Лукашенко.

Напомним, Лукашенко опозорился, белорусам сочувствует весь мир: «Водка, трактор, и…».

Как сообщала Politeka, Лукашенко ошарашил мир, лекарство от коронавируса есть в Беларуси: "Вылечит всех".

Также Politeka писала, что Лукашенко резко взъелся на Путина, разгорается скандал.