Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал об оригинальном «лекарстве» от коронавируса

В понедельник, 16 марта, глава соседнего государства провел совещание с правительством, на котором одной из главных тем стала эпидемия коронавируса, которая уже подобралась вплотную к постсоветским странам. Как отмечает белорусский канал CTV, сам Лукашенко считает панику вокруг ситуации с пандемией лишней.

В связи с этим президент призвал белорусов работать и не поддаваться панике. В первую очередь он адресовал этот совет жителям сел. По его словам, «трактор» способен вылечить любой коронавирус.

«Приятно смотреть по телевизору: люди на тракторе работают, никто не говорит про вирус. Там трактор вылечит всех! Поле всех лечит!», - заявил Лукашенко.

Стоит отметить, что в целом белорусский президент относится к шумихе вокруг коронавируса довольно скептически. Так, в отличие от почти всех соседних стран Беларусь до сих пор не ввела карантин и не закрыла границы. Также ранее Лукашенко сильно возмутило решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире коронавируса.

Он обратил внимание на то, что именно Москва приняла такое решение, хотя в Беларуси обстановка спокойная.

«К сожалению, все эти телодвижения в направлении коронавируса очень резко отразились на экономике. Дошло до того, что наша родная Россия, подчеркиваю, закрыла границу с Беларусью. В Беларуси относительно спокойная обстановка, а Россия вся полыхает от коронавируса. Так кто от кого должен закрываться?», - возмутился Лукашенко.

Белорусский президент добавил, что страна преодолела предыдущие вспышки различных болезней, «переживет и этот». Он похвалил сограждан за адекватную реакцию на коронавирус, призвал не скупать лекарства и средства индивидуальной защиты и соблюдать меры предосторожности.

Лукашенко отметил, что пока не связывался с Владимиром Путиным по этому вопросу, но телефонный разговор у президентов запланирован.

Решение о частичном закрытии границы с Беларусью российское правительство приняло ранее 16 марта.

Напомним, Лукашенко резко взъелся на Путина, разгорается скандал.

Как сообщала Politeka, коронавирус добрался до трех областей Украины, число зараженных растет.

Также Politeka писала, что Лукашенко ошарашил украинцев пророчеством о коронавирусе.