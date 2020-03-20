Российский комик и телеведущий Владимир Винокур предложил отдать Австро-Венгрии и Польше части Украины



Такое заявление он сделал в интервью российскому изданию МК.Ru.

По его словам, РФ не причастна к событиям на Донбассе, а наоборот хотела помочь.

«Россия не содействовала, тому, чтобы вот в Украине началась война. Россия хотела помочь Украине, хотела обезопасить ее от прихода воинствующих людей. Хотела мирным путем решить все, но… Смешно говорить об украинской армии, об украинской авиации, об украинском космосе. Ну, сами понимаете», – заявил он.



Также он предложил соседним странам нашего государства, взять себе «по куску Украины», для того, чтобы "наладить отношения".



«Так пускай Австро-Венгрия и Польша заберут себе куски Украины, и тогда все очень мирно произойдет», - уверен он.

Ранее, скандальный российский политик Владимир Жириновский заявил, что вся Украина должна через референдум войти в состав России, так как она является искусственным образованием.

Все украинские земли, по утверждениям Жириновского, исторически были частью России.

Также он назвал страны, которые, по его мнению, захотят войти в состав РФ.

По его словам, такое желание появится в бывших союзных республик.

Напомним, скандальный писатель решил выгнать "украинских оккупантов" из Харькова и Донбасса.

Как сообщала Politeka, скандальный писатель призвал россиян "спасти" своих в Украине.

Также Politeka писала, что у Путина открыто призвали разорвать Украину на части.







