Канцлера Германии Ангелу Меркель срочно отправили на карантин после того, как обнаружили ее связь с зараженным коронавирусом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал «Коронавирус | COVID».

«Ангела Меркель находится дома на карантине после того, как врач, с которым она общалась, заразился коронавирусом. Её повторно протестируют», - говорится в сообщении.

Позже детали инцидента раскрыл представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

«Канцлеру после сегодняшнего выступления перед прессой доложили, что врач, который делал ей в пятницу профилактическую прививку, сдал положительный тест на коронавирус», - подчеркнул он.

До этого мы писали, что в разгар пандемии коронавируса Ангелу Меркель застукали за покупкой вина в одном из столичных супермаркетов.

Политик пришла в привычной одежде и без респиратора в супермаркет Hit Ullrich в Берлине.

Она сделала покупки и самостоятельно везла тележку, в которой лежали четыре бутылки вина, туалетная бумага, гель для душа и другие хозяйственные товары.

Потом Меркель подошла к кассе и расплатилась кредитной картой за покупки.

Как известно, Ангела Меркель - одна из самых влиятельных женщин мира, однако, по словам журналистов, ее часто можно встретить в этой магазине.

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