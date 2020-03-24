Ученые нашли следы древнего поселения викингов

Территория, вероятно была аналогом военной базы древнескандинавских солдат более 1000 лет назад. Известно, что следы обнаружены у стен Дублинского замка в Ирландии.

Это первый город викингов IX века, который был обнаружен в Ирландии, пишет The History Blog.

Из исторических данных известно, что в 841 году древнескандинавские воины захватили гэльское поселение под название Дубн Линн ("Темный бассейн"), где и разместили примерно 200 кораблей.

База была возвездена возле церкви Святого Михаила, построенной в VI веке.

Прошли столетия и на указанной территории построили сельскохозяйственную ферму, а в XІX веке здесь находилось что-то вроде полицейского участка с камерами для заключенных.

Напомним, археологи нашли «затерянный город» в Камбодже, благодаря многолетнему лазерному сканированию и наземным съемкам для картографирования.

Махендрапарвата была одной из первых столиц Кхмерской империи, которая существовала с 9 по 15 века нашей эры, однако большая часть информации об этом городе, происходит из написанных источников. Поэтому его называли «потерянным городом».

Теперь ученые утверждают, что точно определили местоположение Махендрапарваты. Так, столица восьмого по девятое столетие — расположена на массиве Пном Кулен.

Напомним также, что ученые из Мичиганского университета пришли к выводу, что люди, жившие в пустыне Калахари 30 тысяч лет назад, имели собственную социальную сеть.

Археологи проанализировали бисер, который был сделан из яичной скорлупы страуса людьми, жившими в Калахари. Таким образом стало понятно, что племена вступали в партнерские отношения с родственниками на других территориях, как близких, так и дальних и они помогали друг другу в тяжелые времена.

Ранее сообщалось, что найдены останки раритетного насекомого, которое жило в эпоху динозавров.

Этот факт лишний раз доказывает, что тараканы не только жили во времена динозавров, но и пережили ледниковые периоды, а также застали глобальное потепление и вымирание других редких животных.

Напомним, ученые случайно нашли остатки древнего храма: «следы погубившего Египет фараона».

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