В России рассказали о проблемах хваленых гиперзвуковых ракет «Циркон»
Об изъянах нового оружия, которым хвастался президент РФ Владимир Путин, рассказал военный эксперт Максим Климов в "Военно-промышленном курьере".
«Однако самый острый вопрос «нового гиперзвукового оружия» – системы самонаведения и коррекции. Очень высокие скорости в атмосфере формируют вокруг боеприпаса оболочку плазмы. Соответственно работа классических головок самонаведения и средств связи невозможна», - отметил эксперт.
По его словам, решить эту проблему не понизив характеристики оружие невозможно.
Асмус без белья показала топ самых соблазнительных образов: Харламов после такого поседеет
Ивлеева из "Орла и Решки" показала свои самые постыдные фото: лысая, без одежды, на полу
Лобода прогулялась на пляже в крошечном бикини: "Вот это малышка на миллион!"
Киркоров, Галкин, Лазарев и другие звезды, которых подозревают в нетрадиционной ориентации: яркие фото
Военный эксперт назвал два вариант того, что можно сделать в этой ситуации, но оба имеют недостатки. Так, по его ловам, можно снизить скогость, но после этого боеприпас становится просто сверхзвуковым. Или же можно постараться обеспечить «вывод за плазму» антенн связи и наведения. Однако это приводит к большомуограничению характеристик каналов связи и наведения (в сравнении с возможностями «классических ракет»).
По его словам, проблемы с целеуказанием усложняют поражение подвижных целей.
«Сама возможность в реальных боевых условиях точно отстреляться с кораблей (и особенно подлодок) «Цирконами» вызывает вопросы», - заявил Климов.
Но на этом проблемы с «Цикронами» не заканчиваются.
Эксперт обратил внимание на высокую стоимость «нового гиперзвукового оружия», соответственно объективно ограниченное его количество. Поэтому нет финансововй возможности обеспечить необходимое количество боеприпасов, и основой боекомплекта неизбежно будут «обычные ракеты».
"Стрелять гиперзвуком мимо цели (или по ложным целям), фактически «золотыми пулями» – не самая лучшая идея", - заявил эксперт.
Все перечисленное делает преимущества хваленных путинских ракет «Циркон» очень сомнительными.
«Заметим, что в условиях продолжающегося острого кризиса с подводным оружием ВМФ РФ, делая ставку на морские носители «Цирконов», мы даем противнику возможность просто расстрелять драгоценные ракеты торпедами прямо в пусковых», - подытожил эксперт.
Напомним, ЧП настигло самолет Путина в небе.
А еще Politeka писала, у Путина случилась беда с военной гордостью: «упал и взорвался»
Также Politeka сообщала, Украина под угрозой, Путин одним открытием обрел возможность для маневра: "завезено ядерное..."