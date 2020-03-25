В России рассказали о проблемах хваленых гиперзвуковых ракет «Циркон»

Об изъянах нового оружия, которым хвастался президент РФ Владимир Путин, рассказал военный эксперт Максим Климов в "Военно-промышленном курьере".

«Однако самый острый вопрос «нового гиперзвукового оружия» – системы самонаведения и коррекции. Очень высокие скорости в атмосфере формируют вокруг боеприпаса оболочку плазмы. Соответственно работа классических головок самонаведения и средств связи невозможна», - отметил эксперт.

По его словам, решить эту проблему не понизив характеристики оружие невозможно.

Военный эксперт назвал два вариант того, что можно сделать в этой ситуации, но оба имеют недостатки. Так, по его ловам, можно снизить скогость, но после этого боеприпас становится просто сверхзвуковым. Или же можно постараться обеспечить «вывод за плазму» антенн связи и наведения. Однако это приводит к большомуограничению характеристик каналов связи и наведения (в сравнении с возможностями «классических ракет»).

По его словам, проблемы с целеуказанием усложняют поражение подвижных целей.

«Сама возможность в реальных боевых условиях точно отстреляться с кораблей (и особенно подлодок) «Цирконами» вызывает вопросы», - заявил Климов.

Но на этом проблемы с «Цикронами» не заканчиваются.

Эксперт обратил внимание на высокую стоимость «нового гиперзвукового оружия», соответственно объективно ограниченное его количество. Поэтому нет финансововй возможности обеспечить необходимое количество боеприпасов, и основой боекомплекта неизбежно будут «обычные ракеты».

"Стрелять гиперзвуком мимо цели (или по ложным целям), фактически «золотыми пулями» – не самая лучшая идея", - заявил эксперт.

Все перечисленное делает преимущества хваленных путинских ракет «Циркон» очень сомнительными.

«Заметим, что в условиях продолжающегося острого кризиса с подводным оружием ВМФ РФ, делая ставку на морские носители «Цирконов», мы даем противнику возможность просто расстрелять драгоценные ракеты торпедами прямо в пусковых», - подытожил эксперт.

Напомним, ЧП настигло самолет Путина в небе.

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