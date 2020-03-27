В Италии зафиксирован новый антирекорд: за сутки от коронавируса скончалось самое большое число людей с самого начала эпидемии
По официальным данным, за день в Италии от коронавируса скончалось 969 человек. Общее число жертв вируса в стране достигло отметки в 9134 человека.
Комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури заявил, что это самое большое число смертей за все время распространение вируса во всем мире.
Также за день было зафиксировано 5959 новых случаев заражения. Теперь в стране 86498 человек с коронавирусом. Италия уже обогнала Китай по числу зараженных. И это несмотря на то, что в стране уже несколько недель действует карантин.
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Однако, есть и хорошие новости: за сутки в Италии выздоровели 589 человек, а общее число выздоровевших достигло 10950 человек. Впрочем, отмечается, что за день до этого выздоровели 999 человек. Эксперты заметили, что число выздоровевших в стране сокращается третий день подряд.
В данный момент лидером по количеству зараженных в мире стали США. Там число людей с коронавирусом приближается к сотне тысяч. Скончались 1385 человек.
Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.
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