В Италии зафиксирован новый антирекорд: за сутки от коронавируса скончалось самое большое число людей с самого начала эпидемии

По официальным данным, за день в Италии от коронавируса скончалось 969 человек. Общее число жертв вируса в стране достигло отметки в 9134 человека.

Комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури заявил, что это самое большое число смертей за все время распространение вируса во всем мире.

Также за день было зафиксировано 5959 новых случаев заражения. Теперь в стране 86498 человек с коронавирусом. Италия уже обогнала Китай по числу зараженных. И это несмотря на то, что в стране уже несколько недель действует карантин.

Однако, есть и хорошие новости: за сутки в Италии выздоровели 589 человек, а общее число выздоровевших достигло 10950 человек. Впрочем, отмечается, что за день до этого выздоровели 999 человек. Эксперты заметили, что число выздоровевших в стране сокращается третий день подряд.

В данный момент лидером по количеству зараженных в мире стали США. Там число людей с коронавирусом приближается к сотне тысяч. Скончались 1385 человек.

Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

Напомним, Распутин предсказал, чем обернется коронавирус для человечества: "В преддверии очищения".

Как сообщала Politeka, вирусолог назвала препараты, которые могут противостоять болезни: "Деактивирует коронавирус".

Также Politeka писала, что "слуга" одним фото показала защиту нардепов от коронавируса: пока врачи сами покупают маски.