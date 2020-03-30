Россия повторит путь Советского Союза после пандемии коронавируса



Такое мнение "Главреду" выразил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.





По его словам, в результате пандемии коронавируса произойдет полная смена мирового порядка и "горячей" военной фазы в этом процессе не избежать.

Одним из способов сплотить российское общество, по словам эксперта, – это война, а для Путина "затеять войнушку" – не проблема.

"Не исключаю, что это будет война Российской Федерации и Саудовской Аравии. На сколько еще у Путина хватит терпения, чтобы не нанести удар по Саудовской Аравии из-за ценовой войны на нефтяном рынке? Это риторический вопрос", - отметил он.

Эксперт уверен, что "устранив конкурента" РФ снова может получить контроль над рынком нефти в мире. Также он отметил, что в любом случае Россию ждет печальная судьба.

"Она повторит путь Советского Союза и станет СССР 2.0", - уверяет эксперт.

"По его словам, президент РФ уже перешел к подготовке к таким событиям и бросает все свои силы бросает на укрепление Росгвардии, переподчиняет отдельные части российских вооруженных сил ей, переукомплектовывает ее", - заключил эксперт.

Ранее, российский финансист и публицист Слава Рабинович допустил, что Владимир Путин принял радикальное решение из-за коронавируса и "повесил" на бизнес выплаты для работников, которые отправились на так называемый "российский карантин", по итогу которого в разы разбогатеет.

Также он отметил, что президент РФ поднял налоги на дивиденды, но даже не попытался объяснить, какое отношение поднятие налогов имеет к борьбе с коронавирусом в РФ.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

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