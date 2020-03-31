Власти призвали женщин не надоедать мужчинам во время карантина

Министерство по делам женщин Малайзии дало рекомендации о предотвращении вируса, который всем известен. Власти призвали гражданок дома одеваться красиво, краситься и не "ворчать" на мужей. Об этом пишет КП.юа.

"Старайтесь не ворчать на своего мужа. Пытайтесь подходить ко всему с юмором и используйте интонацию в голосе, похожую на аниме-персонажа Doraemon - кошку, популярную в Азии", - написано в призывах.

В социальных сетях жестко раскритиковали такие постеры министерства. Многие возмутились домашним насилием и обратили на это внимание под публикациями.

Малазийские группы по защите прав женщин предупредили, что во время карантина возможно насилие в семье. Во Франции уже обратили на эту проблему внимание и жертв насильников поселяют временно в гостинице.

Ранее мы сообщали, в Киеве планируют ослабить карантин и разрешить работать парикмахерским и массажным салонам.

КГГА решила ослабить карантинные меры в столице. При этом работники салонов и парикмахерских должны быть в масках и регулярно дезинфицировать помещения, а на 10 квадратных метров разрешено не больше одного человека.

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