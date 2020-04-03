Украина углубит военное сотрудничество с Североатлантическим Альянсом

Об этом во время брифинга заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Politeka.net.

По его словам, был утвержден дополнительный пакет помощи Альянса Украине и Грузии.

Этот документ будет направлен на углубление военного сотрудничества в Черноморском регионе с целью обеспечения безопасности.

Йенс Столтенберг в рамках брифинга также добавил, что новый пакет поддержки, одобренный союзниками для Киева и Тбилиси, предусматривает военные учения и дополнительный доступ к учебным программам Североатлантического Альянса.

"Мы решили еще больше углубить наше партнерство с Украиной и Грузией, в том числе с помощью учений в стратегическом регионе Черного моря, а также совместную работу, чтобы противостоять киберугрозам, включая обмен радиолокационными данными о движении в воздушном пространстве с тем, чтобы сделать небо безопаснее для всех ", - подчеркнул глава НАТО.

Ранее мы рассказывали, что Украина станет членом Альянса раньше, чем вступит в ЕС. Подобное заявление делал еще в прошлом году Дмитрий Кулеба, когда занимал должность вице-премьер-министра по евроинтеграции.

По его словам, при идеальном сценарии Украина через пять лет должна быть полностью совместимой со странами Альянса.

"В идеале через 5 лет мы должны быть полностью взаимно совместимыми со странами Альянса, и последний шаг, который надо будет сделать — получить политическое решение Альянса о начале процедуры вступления Украины в НАТО", — утверждал тогда Кулеба.

"Я считаю, что мы в НАТО вступим раньше, чем в ЕС", — уверенно заявлял тогдашний вице-премьер.

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