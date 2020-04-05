Одному из музеев в Шотландии еще в 1936 году подарили саркофаг, и только недавно стала известна его тайна

Некий Уильям Бейли купил саркофаг принцессы по имени Та-Кер-Хеб у куратора Египетского музея в Каире. Далее гроб перевезли в Шотландию, где он был в коллекции музея.

Гробницу не вскрывали более ста лет, однако археологи решили исправить данную ситуацию, пишет Metro. Так, в 2013 году исследователи провели компьютерную томографию и рентгенограмму.

Саркофаг вскрыли и обнаружили на внутренней стороне крышки изображение богини Аментет, которую называют "Госпожой Запада" в ипостасях.

Предполагается, что Та-Кер-Хеб была принцессой, или жрицей в Фивах. Она скончалась более 3000 лет назад. Гробницу принцессы в незапамятные времена разграбили, а мумия была повреждена, когда воры искали драгоценности.

Сейчас саркофаг консервируют, чтобы избежать разрушений, его и мумию принцессы планируют добавить в экспозицию музея в 2022 году.

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