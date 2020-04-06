Разъяренные россияне «набросились» на президента Владимира Путина из-за ситуации с коронавирусом в стране

Соответствующее видеообращение обнародовано в Youtube. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз.

«Владимир Владимирович, спасибо вам. Спасибо, что бросили нас умирать. Скрывая весь ужас ситуации в России. Спасибо, что до последнего откладывали введение карантина, и организацию подготовки к борьбе с эпидемией коронавируса в регионах», - говорится в обращении.

Также в видео отметили, что Россия отправила помощь для борьбы с вирусом в Италию и Венесуэлу. Авторы ролика заявил, что на эти деньги можно было отремонтировать местные больницы.

«Спасибо вам за то, что наша медицинская инфраструктура одна из самых отсталых. У нас есть огромная армия, но нет лекарств… Министерство обороны ежегодно тратит почти 2 трлн рублей на ненужную большинству россиян кампанию за пределами России...Спасибо за 20 лет "стабильности" на нефтяной игле», - говорится в обращении.

Напомним, согласно официальной информации, за сутки 5 апреля, в России зарегистрировано 954 новых случая заражения коронавирусом, общее количество заболевших достигло 6343 человек. Новые носители коронавируса выявлены в 49 регионах. Количество умерших после заражения коронавирусом в России превысило 50 человек.

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