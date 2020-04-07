Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил распустить правительство, если в аптеках не будет хватать средств индивидуальной защиты

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Я премьер-министра [Сергея Румаса] и правительство предупредил: если только к концу недели ответственные люди мне доложат, что чего-то не хватает в аптеках, магазинах или больницах, особенно для защиты врачей, — правительства не будет. Будут работать другие», — заявил Лукашенко.

Он поручил правительству оперативно решить проблемы с нехваткой средств индивидуальной защиты.

«Это безобразие, что мы чего-то не можем сделать. Маску эту несчастную не можем сшить для населения. Они же идут шарфами закрываются (правильно делают), но неужели мы маску не можем сшить?» — спросил Лукашенко.

Отметим, ранее белорусские медики на анонимно сделали заявление относительно вируса в стране. По их словам, власть умалчивает настоящее количество зараженных. Кроме того, они пожалось на недостаток средств защиты.

По официальным данным, в Белоруссии подтверждено 700 случаев заражения вирусом, 13 человек умерли.

Напомним, Лукашенко после украинских санкций не стерпел и накинулся на президента: "Своим вирусом займись".

Как сообщала Politeka, Лукашенко всех обскакал, лекарство от вируса есть в Беларуси: что нужно делать, чтобы спастись.

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