Археологи сделали открытие, касающееся происхождения человека

Так, группа исследователей обнаружила череп предка современного человека - Homo erectus, которому 2,4 миллиона лет. Стоит отметить, что ранее самым древним черепом этого вида считался тот, который нашли в Грузии, его возраст 1,8 млн лет.

Новый череп нашли австралийские исследователи в 40 километрах к северу от Йоханнесбурга, сообщает The Guardian.

Таким образом, новая находка доказывает, что первые предки современного человека жили на Земле на 200 тысяч лет раньше, чем считалось.

Череп был раздроблен и ученые воссоздали его из 150 фрагментов. Homo erectus умер в возрасте от двух до трех лет.

По информации археологов, Homo erectus первыми покинули Африку и расселились по миру. Представители этого вида массово вымерли между 117 и 108 тысячами лет и, вероятно, не встречались с видом Homo Sapiens.

Напомним, недавно археологи также наткнулись на интересную находку в саркофаге принцессы по имени Та-Кер-Хеб, которая скончалась более 3000 лет назад. Ее гробницу в незапамятные времена разграбили, а мумия была повреждена, когда воры искали драгоценности.

Саркофаг вскрыли через несколько лет после того, как обнаружили и обнаружили на внутренней стороне крышки изображение богини Аментет, которую называют "Госпожой Запада" в ипостасях.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили саркофаг с цветным изображением леопарда на крышке.

Этот рисунок датируют примерно VII веком до н. э.a. Стоит отметить, что ранее в этом регионе ученые уже находили около трех сотен гробниц времен с VII века до н. э. по IV век н. э.

Однако новая находка с рисунком леопарда, как подчеркивают археологи, является самой яркой.

Напомним, ученые случайно нашли остатки древнего храма: «следы погубившего Египет фараона».

Как сообщала Politeka, раскрыта новая тайна пирамиды Хеопса, ошарашены даже ученые: "Хранились свитки и...".

Также Politeka писала, что раскрыта одна из главных тайн Древнего Египта: "это чудо, гробница оказалась..."