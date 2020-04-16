Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, для кого пандемия «уханьского» вируса станет хорошим уроком

Глава соседнего государства изначально крайне скептично отнесся к панике вокруг смертоносного вируса, который охватил уже весь мир. Лукашенко не раз подчеркивал, что не считает угрозу такой большой, как ее рисуют СМИ. Впрочем, выяснилось, что президент Беларуси все же верит в то, что определенные категории людей смогут вынести урок из этой ситуации.

По словам Лукашенко, речь идет о людях с вредными привычками. В частности, президент Беларуси заявил, что повсеместная обеспокоенность в обществе, усиление мер личной гигиены и прочие меры профилактики заражения будут хорошим уроком для белорусов, которые до этого жили с вредными привычками.

«Для наркоманов и курцов - это хороший урок. Мы это видим по тяжелым заболеваниям пневмонией. И пневмонией, отягощенной коронавирусом. Это хороший урок - подумать о том, как организовывать свою жизнь после этой так называемой пандемии», - заявил Лукашенко.

В сети активно обсуждают слова президента.

«А для трактористов?», «Бацька упорствует в своем ***********, в Беларуси уже больше зараженных, чем у нас», «Все это чушь собачья. Батюшки умершие вряд ли курили», «А как же баня с трактором, уже не лечат?», - пишут люди.

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