Отношения между президентом Беларуси Александром Лукашенко и России Владимиром Путиным накалились на фоне закупки нефти
Лукашенко готов платить втридорога любой другой стране, лишь бы не покупать российскую нефть. Беларуский лидер прокомментировал ситуацию, пишут росСМИ. В сети опубликовали видео, где он говорит, что не станет "стоять на коленях" перед Путиным (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
«Говорят, вот Лукашенко умеет считать, он на это не пойдет. Он не будет покупать норвежскую, американскую, саудовскую, азербайджанскую, венесуэльскую нефть. Буду. Даже если будет дороже, - заявил Лукашенко, добавив, что у него состоялся диалог с российским коллегой по поводу нефти, - «Слушай, Саша, а зачем ты дороже будешь покупать?». Я ему говорю: «Чтобы каждый год 31 декабря в 12 часов ночи не стоять перед тобой на коленях». Вот абсолютно точный был ответ: «Слушай, ну мы же друзья, кто перед кем стоит?» Я говорю: «Я стою. Так быть не должно. И так не будет».
Президент Беларуси подчеркнул, что готов закупать нефть по мировой цене, без "премий".
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Ситуацию активно комментируют в сети:
"Какой молодец, надо гордиться Белорусскому народу своим Президентом!"
"белорусы держитесь подальше от наших воров в кремле, молодцы,их не то что весь мир их ненавидит,мы сами русские их ненавидим,воры проклятые!"
"Назревают интересные события, посмотрим-поглядим..."
"Лукашенко открыто сказал, что Путин хочет "премии" лично для себя, помимо цены на нефть"
"Премии не будет! Раскрыл схему"
Напомним, Лукашенко рассмеялся в лицо врачу: «Надо работать как в Беларуси, и не будет как в Италии».
Также Politeka писала, что Лукашенко опозорился, белорусам сочувствует весь мир: «Водка, трактор, и…».