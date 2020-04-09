Отношения между президентом Беларуси Александром Лукашенко и России Владимиром Путиным накалились на фоне закупки нефти

Лукашенко готов платить втридорога любой другой стране, лишь бы не покупать российскую нефть. Беларуский лидер прокомментировал ситуацию, пишут росСМИ. В сети опубликовали видео, где он говорит, что не станет "стоять на коленях" перед Путиным (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

«Говорят, вот Лукашенко умеет считать, он на это не пойдет. Он не будет покупать норвежскую, американскую, саудовскую, азербайджанскую, венесуэльскую нефть. Буду. Даже если будет дороже, - заявил Лукашенко, добавив, что у него состоялся диалог с российским коллегой по поводу нефти, - «Слушай, Саша, а зачем ты дороже будешь покупать?». Я ему говорю: «Чтобы каждый год 31 декабря в 12 часов ночи не стоять перед тобой на коленях». Вот абсолютно точный был ответ: «Слушай, ну мы же друзья, кто перед кем стоит?» Я говорю: «Я стою. Так быть не должно. И так не будет».