Жители Земли должны быть готовы к голоду "библейского масштаба", который может спровоцировать пандемия вируса

Такое заявление сделал глава Мировой продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, пишет ВВС

В частности, он призвал принять все необходимые меры, чтобы избежать мировой катастрофы.

"Если не начать действовать прямо сейчас - обеспечить доступ, не допускать перебоев с финансированием и торговлей, то мы можем столкнуться с голодом библейского масштаба уже за несколько месяцев. Время не на нашей стороне", - добавил Бизли.

По оценкам ООН, сейчас почти 135 млн человек голодает, но из-за мировой пандемии эта цифра может вырасти вдвое.

В зоне наибольшего риска оказались следующие страны: ДР Конго, Йемен, Афганистан, Венесуэла, Эфиопия, Южный Судан, Судан, Сирия, Нигерия и Гаити.

В отчете, который представила Всемирная продовольственная программа ООН, говорится, что богатым странам может стать труднее помогать в урегулировании продовольственных кризисов, поскольку их собственное экономическое положение страдает из-за коварного китайского вируса.

"Я верю, что с нашим опытом и партнерами мы сможем объединить усилия и программы для того, чтобы вирус не привел к катастрофе", - резюмировал Бизли.



Ранее мы рассказывали о том, что Владимир Зеленский признал масштабный провал в Украине. По его словам, в условиях карантина и пандемии вируса украинцы стали свидетелями того, как провалилась медицинская реформа.

"Сейчас очень много вопросов к медицинской реформе. Вирус показал, что это за медицинская реформа. Он показал: больницы не готовы, количество инфекционных коек не готова к такому вызову, заработная плата врачей очень мала, медицинской инфраструктуры нет", - пояснил глава государства.

Владимир Зеленский также добавил, что до начала эпидемии в Украине были неработающие лаборатории, просроченные маски и недостаточное количество аппаратов ИВЛ.

Напомним, с размахом отметил Зеленский годовщину своей победы: первые подробности.

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