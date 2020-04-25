Эпидемия китайского вируса - наказание для человечества
Подобное заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет Euroradio.
В частности, лидер Беларуси в очередной раз отметился скандальным заявлением.
По словам Александра Лукашенко, опасный уханьский вирус - божье наказание для белорусов за небрежное отношение к лесам.
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Президент Беларуси также заявил, что белорусов вирусы могли бы обходить стороной при условии, если "они бы уважали природу".
«Лес, как был нашим богатством, так и остается. Но к этому богатству мы относимся порой даже часто безобразно. И поэтому Господь, как я говорил, ударил нас по башке вирусом», - уверяет Александр Лукашенко.
"Потому что это не только богатство, это здоровье наших людей, потому что у нас почти половина территории - это леса и болота. Болот немало, и, как оказывается, это тоже здравница. И не зря просвещенная Европа защищает болота - они главный источник кислорода", - резюмировал лидер Беларуси, выступая на рабочем заседании.
Ранее мы рассказывали, что Александр Лукашенко собрался наказывать за маски и антисептики в Беларуси. Неожиданное заявление Лукашенко сделал в ходе рабочей поездки в Бобруйск.
Ношение защитных масок в школах он назвал "несусветной глупостью", а принятие в школах такого решения - "самодеятельностью". С 20 апреля в Беларуси возобновили занятия в школах.
По его мнению, те, кто заставляет детей носить маски, пользоваться "горючими антисептиками на этаноле" и рассаживает по классу, просто занимаются "очковтирательством и показухой".
Отметим, жители Беларуси не разделяют позицию президента. Много людей боятся вируса и отказываются отпускать детей в школу.
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