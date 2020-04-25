Эпидемия китайского вируса - наказание для человечества

Подобное заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет Euroradio.

В частности, лидер Беларуси в очередной раз отметился скандальным заявлением.

По словам Александра Лукашенко, опасный уханьский вирус - божье наказание для белорусов за небрежное отношение к лесам.

Президент Беларуси также заявил, что белорусов вирусы могли бы обходить стороной при условии, если "они бы уважали природу".

«Лес, как был нашим богатством, так и остается. Но к этому богатству мы относимся порой даже часто безобразно. И поэтому Господь, как я говорил, ударил нас по башке вирусом», - уверяет Александр Лукашенко.

"Потому что это не только богатство, это здоровье наших людей, потому что у нас почти половина территории - это леса и болота. Болот немало, и, как оказывается, это тоже здравница. И не зря просвещенная Европа защищает болота - они главный источник кислорода", - резюмировал лидер Беларуси, выступая на рабочем заседании.

Ранее мы рассказывали, что Александр Лукашенко собрался наказывать за маски и антисептики в Беларуси. Неожиданное заявление Лукашенко сделал в ходе рабочей поездки в Бобруйск.

Ношение защитных масок в школах он назвал "несусветной глупостью", а принятие в школах такого решения - "самодеятельностью". С 20 апреля в Беларуси возобновили занятия в школах.

По его мнению, те, кто заставляет детей носить маски, пользоваться "горючими антисептиками на этаноле" и рассаживает по классу, просто занимаются "очковтирательством и показухой".

Отметим, жители Беларуси не разделяют позицию президента. Много людей боятся вируса и отказываются отпускать детей в школу.

Напомним, мрачный Лукашенко засветился со своим молодым преемником: «Я же не вечный».

Как сообщала Politeka, обиженный Лукашенко разозлился и тут же поплатился за свои слова: «За что бы укусить».

Также Politeka писала, что Лукашенко нашел себе сразу двух женщин-фавориток, появились фото: "любительница России и..."