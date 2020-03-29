Путин решил попробовать себя в новой роли

В интернет-сети подняли на смех президента России Владимира Путина за неудачные приключения на лошади

Как сообщает Politeka, карикатуру опубликовал Алеша Ступин в Twitter.

Так, на фотографии видно Трампа, Путина и Ким Чен Ына. Каждый из них хвастается своими достижениями: Трамп держит в руках социальную сеть, глава КНДР выглядит устрашающе, а Путин на их фоне полуголый и позеленел. При этом рукой он придерживает корону.

«Боже, позор. Путина передали как нельзя лучше», «всадник апокалипсиса», «Что ж сцарь такой зелёный?», «А кто четвертый всадник апокалипсиса?», «четвертого забыли», - пишут они.

До этого мы писали, что над российским президентом Владимиром Путиным продолжают насмехаться в социальных сетях.

В частности, лидер Кремля стал героем новой политической фотожабы.

Очередной шедевр сделал известный российский художник Игорь Поночевный, который трудится под псевдонимом "Алеша Ступин".

На яркой фотожабе можно увидеть оголенного Владимира Путина, который решил прикрыться зонтиком от "коронавирусного" дождя.

Пользователи с юмором отреагировали на новый шедевр Алеши Ступина и назвали российского президента "вирусом из подворотни".

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что Путин спустил россиян с горки, новая карикатура порвала сеть.