И это в то время, когда весь мир борется с пандемией

В Беларуси, как и во всем мире, бушует смертельная эпидемия, однако ее президент Александр Лукашенко до сих отказывается вводить карантин

Несмотря на то, что число заболевших китайским вирусом в республике превысило 10 тысяч, Лукашенко не считает нужным вводить карантинные мероприятия.

«Нам сейчас это не надо», — заявил президент и добавил, что власти действуют по ситуации.

Глава Республики признал, что вирус распространяется по стране, однако порекомендовал гражданам соблюдать меры предосторожности, следить за здоровьем и вовремя обращаться к врачам.

По последним данным в Беларуси лабораторно подтверждено 10 463 случаев инфицирования. При этом за последние сутки выявлено 873 заболевших. Всего вирус унес 72 жизни в республике.

Ранее президент Беларуси прокомментировал ситуацию с празднованием Пасхи в условиях карантина. Политик изначально весьма скептично относился к пандемии и возникшей вокруг нее панике. Он не отказался от своих убеждений и в день Пасхи.

В то время, как украинцев активно призывали не ходить в храмы в день Воскресения Христова, Лукашенко раскритиковал тех, кто придерживается таких правил предосторожности. К возможности заражения «уханьским» вирусом он отнесся весьма по-философски, мол, «чему быть, того не минуешь».



Стоить отметить, что на данный момент в Беларуси подтверждено 9590 случаем заражение "китайским" вирусом.

Напомним, Лукашенко сорвался и публично разнес своих критиков: "только паршивая собака не тявкает".

Как сообщала Politeka, Лукашенко не выдержал и набросился на "братскую" помощь России.

Также Politeka писала, что Лукашенко вспылил из-за «озабоченных братьев» на востоке.