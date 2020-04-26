В Беларуси, как и во всем мире, бушует смертельная эпидемия, однако ее президент Александр Лукашенко до сих отказывается вводить карантин
Несмотря на то, что число заболевших китайским вирусом в республике превысило 10 тысяч, Лукашенко не считает нужным вводить карантинные мероприятия.
«Нам сейчас это не надо», — заявил президент и добавил, что власти действуют по ситуации.
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Глава Республики признал, что вирус распространяется по стране, однако порекомендовал гражданам соблюдать меры предосторожности, следить за здоровьем и вовремя обращаться к врачам.
По последним данным в Беларуси лабораторно подтверждено 10 463 случаев инфицирования. При этом за последние сутки выявлено 873 заболевших. Всего вирус унес 72 жизни в республике.
Ранее президент Беларуси прокомментировал ситуацию с празднованием Пасхи в условиях карантина. Политик изначально весьма скептично относился к пандемии и возникшей вокруг нее панике. Он не отказался от своих убеждений и в день Пасхи.
В то время, как украинцев активно призывали не ходить в храмы в день Воскресения Христова, Лукашенко раскритиковал тех, кто придерживается таких правил предосторожности. К возможности заражения «уханьским» вирусом он отнесся весьма по-философски, мол, «чему быть, того не минуешь».
Стоить отметить, что на данный момент в Беларуси подтверждено 9590 случаем заражение "китайским" вирусом.
Напомним, Лукашенко сорвался и публично разнес своих критиков: "только паршивая собака не тявкает".
Как сообщала Politeka, Лукашенко не выдержал и набросился на "братскую" помощь России.
Также Politeka писала, что Лукашенко вспылил из-за «озабоченных братьев» на востоке.