На дне Черного моря найден затопленный в 1941 году теплоход "Армения", на борту которого погибли тысячи человек

Об этом говорится на официальном портале Русского географического общества.

Крушение советского теплохода было одной из самых масштабных трагедий на море в истории. Точная цифра его пассажиров не известна. Но, по разным подсчетам, на борту находилось от шести до десяти тысяч беженцев и раненых. То есть, катастрофа унесла примерно в пять раз больше жизней, чем трагедия с "Титаником". При столкновении трансатлантического лайнера с айсбергом в 1912 году погибло полторы тысячи человек.

Официально в советское время считалось, что при крушении "Армении" погибли около 5 тысяч человек, в начале XXI века оценки увеличены до 7—10 тысяч человек. Спасти удалось только восьмерых, по другим данным — 82 человека.

Судно обнаружили в 15 морских милях от Ялты на глубине более 1,5 километров.

Найти «Армению» пытались много лет. Только за последние двадцать лет исследователи изучили более 300 квадратных километров морского дна. В одной из операций даже участвовал знаменитый американский океанолог Роберт Баллард, который в 1985 году обнаружил обломки затонувшего «Титаника», а в 1989 году — то, что осталось от немецкого линкора «Бисмарк».

Как рассказали исследователи, теплоход «Армения» стоит на ровном киле курсом 220 единым фрагментом. Корпус судна покрыт слоем ила, но не имеет очевидных пробоин, что исключает вероятность гибели корабля от попадания торпед, о чем раньше говорилось в официальной версии.

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