Президент Беларуси Александр Лукашенко, который яро выступает против карантина несмотря на эпидемия в стране, отличился новым перлом по этому поводу

Глава РБ уверяет, что сейчас необходимости в карантине нет. Это при том, что по состоянию на 27 апреля в Беларуси зафиксировали 10 463 случаев заражения вирусом. Умерли 72 человека.

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«Надо ввести карантин – введем карантин, надо комендантский час — введем комендантский час. Что за проблема ввести комендантский час. Но надо это нашим людям? Нам сейчас это не надо. Сейчас нет у нас такой необходимости… Нас сейчас многие подталкивают, давай Лукашенко, такой-сякой, вводи карантин… Люди добрые, да меня белорусы на вилы поднимут…», — заявил президент Беларуси.

По словам Лукашенко, он принял решение не останавливать экономику, так как в таком случае, Беларусь могла попасть в сильную зависимость или же «фактическое подчинение богатым и сильным государствам».

Глава Республики признал, что вирус распространяется по стране, однако порекомендовал гражданам соблюдать меры предосторожности, следить за здоровьем и вовремя обращаться к врачам, которые знают, что делать.

Напомним, ситуация в Беларуси на грани, Лукашенко готов наказывать за маски и антисептики.

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