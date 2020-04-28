Лидер КНДР Ким Чен Ын продолжительное время не появляется на публике, что породило слухи о его болезни или даже кончине, но причина может быть и другой

Свою версию происходящего озвучили в Южной Корее. Как заявил во вторник, 28 апреля, министр объединения Республики Корея Ким Ён Чхоль, Ким Чен Ын защищался от коронавируса, передает ТАСС.

Он напомнил, что и раньше имели место как минимум два периода, когда лидер Северной Кореи пропадал из поля зрения иностранных наблюдателей на 20 дней и более.

лидер КНДР Ким Чен Ын умный

"Действительно, с момента прихода к власти Ким Чен Ын никогда не пропускал торжества в честь годовщины рождения Ким Ир Сена. Однако многие мероприятия, включая банкет, были отменены из-за опасений в связи с коронавирусом. Не думаю, что нынешняя ситуация чем-то необычна, учитывая распространение инфекции в мире ", - сказал министр.

Популярные статьи сейчас

Ким Кардашьян без лифчика задрала блузку и показала настоящую красоту: "Божественный вид"

Массовый бунт под окнами Зеленского двинулся дальше, все в огне: новые кадры происходящего

Окоченелая Валюха из "Сватов" поразила внешним видом: "Глаза наполнены слезами..."

Банки массово закроются по всей стране, срочное обращение НБУ: "уже с первого мая..."
Показать еще

Однако в КНДР не согласны с тем, что отсутствие на публике лидера страны является нормальным. Об этом заявил бывший северокорейский дипломат Тхэ Ен Хо, передает CNN.

Экс-дипломат не может сказать точно, перенес ли Ким Чен Ын операцию.

«Ясно одно - он не может самостоятельно встать или нормально ходить», - заявил Тхэ Ен Хо.

Он также добавил, что любые слухи, которые сейчас публикуют СМИ, не могут быть точными, поскольку лидера КНДР окружает секретность. Единственные, кто точно знаком с ситуацией - это жена Ким Чен Ына, его сестра и ближайшие помощники.

Экс-дипломат напомнил, что смерть Ким Чен Ира, бывшего лидера КНДР и отца Ким Чен Ына, держалась в тайне в течение двух дней.

Отметим, сделал заявление по поводу нашумевшей темы и президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп

Он заявил, что осведомлен о состоянии северокорейского лидера, но не будет вдаваться в подробности, так как не может сейчас говорить о здоровье Ким Чен Ына.

"Я просто желаю ему всего хорошего. Я надеюсь, что с ним всё хорошо. Я знаю, как он себя чувствует", - заявил Трамп.

Напомним, Ким Чен Ына не видели на публике с 11 апреля, когда он провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) по вопросам внутренней политики.

Ким Чен Ын

Позже южнокорейское издание Daily NK писало, что Ким Чен Ын перенес операцию на сердце.

Напомним, Путин и Ким Чен Ын оседлали одного коня, фотожаба порвала россиян: "Не гони, я же еще жив..."

Как сообщала Politeka, всплыли новые данные о состоянии Ким Чен Ына: «в КНДР ищут преемника".

Также Politeka писала о том, что Ким Чен Ын при смерти, врачи бессильны.