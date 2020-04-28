Лидер КНДР Ким Чен Ын продолжительное время не появляется на публике, что породило слухи о его болезни или даже кончине, но причина может быть и другой

Свою версию происходящего озвучили в Южной Корее. Как заявил во вторник, 28 апреля, министр объединения Республики Корея Ким Ён Чхоль, Ким Чен Ын защищался от коронавируса, передает ТАСС.

Он напомнил, что и раньше имели место как минимум два периода, когда лидер Северной Кореи пропадал из поля зрения иностранных наблюдателей на 20 дней и более.

"Действительно, с момента прихода к власти Ким Чен Ын никогда не пропускал торжества в честь годовщины рождения Ким Ир Сена. Однако многие мероприятия, включая банкет, были отменены из-за опасений в связи с коронавирусом. Не думаю, что нынешняя ситуация чем-то необычна, учитывая распространение инфекции в мире ", - сказал министр.

Однако в КНДР не согласны с тем, что отсутствие на публике лидера страны является нормальным. Об этом заявил бывший северокорейский дипломат Тхэ Ен Хо, передает CNN.

Экс-дипломат не может сказать точно, перенес ли Ким Чен Ын операцию.

«Ясно одно - он не может самостоятельно встать или нормально ходить», - заявил Тхэ Ен Хо.

Он также добавил, что любые слухи, которые сейчас публикуют СМИ, не могут быть точными, поскольку лидера КНДР окружает секретность. Единственные, кто точно знаком с ситуацией - это жена Ким Чен Ына, его сестра и ближайшие помощники.

Экс-дипломат напомнил, что смерть Ким Чен Ира, бывшего лидера КНДР и отца Ким Чен Ына, держалась в тайне в течение двух дней.

Отметим, сделал заявление по поводу нашумевшей темы и президент США Дональд Трамп.

Он заявил, что осведомлен о состоянии северокорейского лидера, но не будет вдаваться в подробности, так как не может сейчас говорить о здоровье Ким Чен Ына.

"Я просто желаю ему всего хорошего. Я надеюсь, что с ним всё хорошо. Я знаю, как он себя чувствует", - заявил Трамп.

Напомним, Ким Чен Ына не видели на публике с 11 апреля, когда он провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) по вопросам внутренней политики.

Позже южнокорейское издание Daily NK писало, что Ким Чен Ын перенес операцию на сердце.

Напомним, Путин и Ким Чен Ын оседлали одного коня, фотожаба порвала россиян: "Не гони, я же еще жив..."

Как сообщала Politeka, всплыли новые данные о состоянии Ким Чен Ына: «в КНДР ищут преемника".

Также Politeka писала о том, что Ким Чен Ын при смерти, врачи бессильны.