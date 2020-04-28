Лидер страны-агрессора Владимир Путин вновь стал объектом для насмешек в соцсетях

Об этом пишет Politeka.net.

Поводом для появления едких комментариев стали слухи о возможной кончине одного из соратников Путина на международной арене, лидера КНДР Ким Чен Ына.

Соответствующую публикацию в своем личном Facebook сделал блогер и политтехнолог Алексей Голобуцкий.

В частности, он опубликовал едкую фотожабу, на которой можно увидеть, как Владимир Путин и Ким Чен Ын оседлали одного коня и двигаются в неизвестном направлении.

"Не гони, я же еще жив, кажется?!", - обратился Путин к северокорейскому диктатору на фотожабе.

Пользователи с юмором отреагировали на пост Голобуцкого и отметили, что ситуация вокруг "кончины" Ким Чен Ына похожа на сюжет популярного сериала "Твин Пикс".

"Так он живой или нет? Какой-то Твин Пикс", "Бог не фраер - есть на то причина: Пусть ребятки шумною толпой. Поминать поедут Ким Чен Ына... Ну а он прихватит их с собой", "Пусть гонит", "Лошадку жалко", "Они на самоизоляции", "Над Пхеньяном тучи ходят хмуро, Льют медведи слёзы вдоль дорог, Ким Чен Ына, ободравши шкуру, Сатана на вертел уволок..", - шутят они в комментариях под публикацией.

Ранее мы рассказывали, что Путина причислили к "святым". Как известно, изображение Владимира Путина украсит мозаику, которую выложат в главном храме Вооруженных сил России.

Также известно, что на мозаике, помимо Путина, можно будет увидеть Сергея Шойгу, Иосифа Сталина, Николая Патрушева, Сергея Аксенова и других скандальных российских политиков.

Пользователи гневно отреагировали на публикацию и отметили, что Владимир Путин даже на мозаике прячется за спинами женщин.

"Я до сих пор не верю в это", "Это адская свистопляска обалдевших от денег и власти реальных воров в законе. Сколько смотрю у меня эстетический шок от того ,что я вижу", "Боже мой. Это какой-то сюр...", - написали они.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

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